الزمالك ضد النجم - هل يخرج زعيم مصر سالما ضد بطل تونس المرعب على ملعبه؟

يخوض نادي الزمالك تحديا صعبا خارج ملعبه أمام النجم الساحلي التونسي الأحد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويأمل صاحب الثنائية المحلية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق قهر كل منافسيه على الاستاد الأوليمبي بمدينة سوسة التونسية.

وستكون المباراة بين بطلي الكأس المحلية في مصر وتونس بعد فوز الزمالك على منافسه التقليدي الأهلي بهدفين دون مقابل وانتصار النجم الدرامي على الملعب الفابسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وإذا كانت الفرق المصرية قد تفوقت على نظيرتها التونسية في الآونة الأخيرة بفوز الزمالك ذهابا وإيابا على الصفاقسي وإقصاء الأهلي لبطل الدوري التونسي النادي الإفريقي وفوزه ذهابا وإيابا على الترجي فإن مواجهة النجم تختلف بالنظر إلى مستواه في الوقت الراهن.

فيتميز النجم الساحلي بقوة دفاعه فهو الأفضل من بين الفرق المستمرة في البطولة التي شاركت منها منذ البداية. استقبل 7 أهداف فقط مقابل 9 للزمالك ولم يخسر سوى مباراتين من إجمالي 12 كانتا أمام الأهلي والرجاء المغربي خارج قواعده.

واستطاع رجال المدرب القدير فوزي البنزرتي (65 عاما) الفوز بسبعة لقاءات في البطولة منها الـ6 التي خاضوها على ملعبهم وهذا يدل على قوة الفريق بين جمهوره.

ويمتلك النجم مهاجما بارعا هو الجزائري بغداد بونجاح – هداف المسابقة بـ5 أهداف من بين اللاعبين المتبقيين – ولاعب أخر لديه القدرة على تسجيل الأهداف هو عمار جمل (3 أهداف).

وتعكس نتائج الفريق في مبارياته الأخيرة قوته وتفوقه فلم يخسر من آخر 9 مباريات سوى مرة واحدة كانت بهدف دون رد أمام النجم المتلوي في الموسم الجديد للدوري.

وسبق هذه الهزيمة حصده للكأس المحلية في مباراة عكست قوته وشخصيته إذ فاز بعد التأخر مرتين بفضل ثلاثية مهاجه بونجاح أمام الملعب الفابسي (4-3).

وسيدخل لاعبو النجم المباراة بلياقة بدنية جيدة لأنهم الوحيدين الذين لم يلعبوا مباراة في الأسبوع الذي يسبق مواجهة الكونفدرالية عكس الفرق الثلاثة الأخرى في نصف النهائي الزمالك والأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وسحق الفريق ضيفه اتحاد بن فردان بأربعة أهداف دون رد في الدوري في مباراته الأخيرة يوم الأحد الماضي قبل استضافة الزمالك.

وما يدل أيضا على قوة النجم وإصراره الكبير أمام منافسيه أنه سجل ثلثي أهدافه في الكونفدرالية في النصف ساعة الأخيرة من المباراة.

فهل يخرج الزمالك بنتيجة إيجابية من معقل النجم تقربه من نهائي المسابقة؟