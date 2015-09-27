أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك ضد النجم - هل يخرج زعيم مصر سالما ضد بطل تونس المرعب على ملعبه؟

Google+ Print
الزمالك ضد النجم - هل يخرج زعيم مصر سالما ضد بطل تونس المرعب على ملعبه؟ الزمالك ضد النجم - هل يخرج زعيم مصر سالما ضد بطل تونس المرعب على ملعبه؟

يخوض نادي الزمالك تحديا صعبا خارج ملعبه أمام النجم الساحلي التونسي الأحد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويأمل صاحب الثنائية المحلية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق قهر كل منافسيه على الاستاد الأوليمبي بمدينة سوسة التونسية.

وستكون المباراة بين بطلي الكأس المحلية في وتونس بعد فوز الزمالك على منافسه التقليدي الأهلي بهدفين دون مقابل وانتصار النجم الدرامي على الملعب الفابسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وإذا كانت الفرق المصرية قد تفوقت على نظيرتها التونسية في الآونة الأخيرة بفوز الزمالك ذهابا وإيابا على الصفاقسي وإقصاء الأهلي لبطل الدوري التونسي النادي الإفريقي وفوزه ذهابا وإيابا على الترجي فإن مواجهة النجم تختلف بالنظر إلى مستواه في الوقت الراهن.

فيتميز النجم الساحلي بقوة دفاعه فهو الأفضل من بين الفرق المستمرة في البطولة التي شاركت منها منذ البداية. استقبل 7 أهداف فقط مقابل 9 للزمالك ولم يخسر سوى مباراتين من إجمالي 12 كانتا أمام الأهلي والرجاء المغربي خارج قواعده.

واستطاع رجال المدرب القدير فوزي البنزرتي (65 عاما) الفوز بسبعة لقاءات في البطولة منها الـ6 التي خاضوها على ملعبهم وهذا يدل على قوة الفريق بين جمهوره.

ويمتلك النجم مهاجما بارعا هو الجزائري بغداد بونجاح – هداف المسابقة بـ5 أهداف من بين اللاعبين المتبقيين – ولاعب أخر لديه القدرة على تسجيل الأهداف هو عمار جمل (3 أهداف).

وتعكس نتائج الفريق في مبارياته الأخيرة قوته وتفوقه فلم يخسر من آخر 9 مباريات سوى مرة واحدة كانت بهدف دون رد أمام النجم المتلوي في الموسم الجديد للدوري.

وسبق هذه الهزيمة حصده للكأس المحلية في مباراة عكست قوته وشخصيته إذ فاز بعد التأخر مرتين بفضل ثلاثية مهاجه بونجاح أمام الملعب الفابسي (4-3).

وسيدخل لاعبو النجم المباراة بلياقة بدنية جيدة لأنهم الوحيدين الذين لم يلعبوا مباراة في الأسبوع الذي يسبق مواجهة الكونفدرالية عكس الفرق الثلاثة الأخرى في نصف النهائي الزمالك والأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وسحق الفريق ضيفه اتحاد بن فردان بأربعة أهداف دون رد في الدوري في مباراته الأخيرة يوم الأحد الماضي قبل استضافة الزمالك.

وما يدل أيضا على قوة النجم وإصراره الكبير أمام منافسيه أنه سجل ثلثي أهدافه في الكونفدرالية في النصف ساعة الأخيرة من المباراة.

فهل يخرج الزمالك بنتيجة إيجابية من معقل النجم تقربه من نهائي المسابقة؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا