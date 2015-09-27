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نصائح لاستغلال فترة الدراسة فى التخلص من وزن طفلك الزائد

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نصائح لاستغلال فترة الدراسة فى التخلص من وزن طفلك الزائد نصائح لاستغلال فترة الدراسة فى التخلص من وزن طفلك الزائد
طفلك والبدانة، عدوان لابد وأن يفترقا، فالبدانة سبب رئيسى وفاعل فى كل أمراض الأطفال، وعامل هام يساعد على زيادة مضاعفات الأمراض التى تصيب الطفل، كالسكر واضطرابات المعدة والجهاز الهضمى وغيرها.

والسمنة حسبما يؤكد الدكتور محمد ممدوح أخصائى الجهاز الهضمى، سبب فى مشكلات الطفل الصحية والنفسية.

ومع قدوم العام الدراسى الجديد على كل أم أن تستغل هذه الفترة ليتخلص طفلها من وزنه الزائد، عن طريق خطة غذائية وبدنية من أهم خطواتها :

- املئى لطفلك اللانش بوكس بأطعمة ذات قيمة غذائية عالية، تتكون من سندوتش به قطعة دجاج مشوى وسلطة وخيار.

- اهتمى بتسالى الطفل بين الوجبات، كالفاكهة الصحية

- قسمى اليوم الدراسى لكى يتمكن الطفل من ممارسة الرياضة أكثر من نصف ساعة يوميا ليزيد من الحرق

- اجعلى وجبة العشاء مليئة بالفواكه والزبادى واللبن والخضروات، وابتعدى عن الدسم واللحوم

- اهتمى بالسيطرة على ما يتناوله فى المدرسة، فيمنع تماما من الحلوى والشيبسى

- يمكن شوى البطاطا الشرائح كسناكس صحى للطفل
>- اتفقى مع طفلك على مكافئته كلما استطاع تناول لتر من المياه خلال يومه الدراسى على مدار اليوم لا دفعة واحدة
>- اهتمى بتقليل تناول الطفل للمكسرات دون منعه منها
>- اهتمى بنوم الطفل مبكرا فى ساعات الليل لزيادة الحرق أثناء الليل، إضافة إلى سرعة نموه وصحته وزيادة مناعته
>- مع إنقاص وزن طفلك اهتمى بإمداده بالعصائر الطبيعية، والعسل الأبيض والأسود، اللبن ومنتجاته

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