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لمريض القلب فى العيد.. تناول لحم الكتف والرقبة والظهر وتجنب الكبدة

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لمريض القلب فى العيد.. تناول لحم الكتف والرقبة والظهر وتجنب الكبدة لمريض القلب فى العيد.. تناول لحم الكتف والرقبة والظهر وتجنب الكبدة
أكد الدكتور هشام صلاح الدين أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى أن اللحوم مصدر هام للبروتينات والحديد والفيتامينات والأملاح المعدنية، كما تمثل مصدرا هاما للطاقة التى يحتاجها الجسم فكل 100 جرام من اللحم يحتوى على 235 سعر حرارى، ولكنها أيضا تحتوى على نسب متفاوتة من والكولسترول والتى بالرغم من اهميتها تؤذى الشرايين خاصة الشرايين التاجية وخاصة فى مرضى قصور الشرايين.

وأشار الدكتور هشام صلاح إلى أنه فى العيد جرت العادة على تناول اللحوم الحمراء كأحد مظاهر الاحتفال به، ولذلك يجب تجنب المخاطر التى يمكن أن تحدث من تناول اللحوم ولتجنب تلك الأضرار نوصى بان تكون الكمية المستخدمة قليلة ويفضل عدم تناولها يوميا ويمكن الاستعاضة بتناول الاسماك فى ايام العيد الاخرى وعند اكل اللحم يجب ازالة الدهون منها كما يفضل عدم تناول الكبدة الضانى، نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الدهون أما الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون فيجب عليهم الحرص على تناول قطعة صغيرة من اللحم ويفضل لحم الرقبة أو الظهر أو الكتف لاحتوائهم على نسبة أقل من الدهون.

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مصر 365

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