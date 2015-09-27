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بالصور.. ختام عدد من الدورات الأمنية لكوادر من الدول الأفريقية

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بالصور.. ختام عدد من الدورات الأمنية لكوادر من الدول الأفريقية بالصور.. ختام عدد من الدورات الأمنية لكوادر من الدول الأفريقية

جانب من الدورات الأمنية

اختتم اليوم مركز بحوث الشرطة عدداً من الدورات الأمنية المجمعة ، وذلك بحضور كل من اللواء د. محمد عشماوي، مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء حسام وفيق نائب مدير المركز، والتي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية الفترة من 29 أغسطس إلي 24 سبتمبر بالتعاون مع مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بإجمالي عدد 130 متدرب من الدول الأفريقية ودول الكومنولث، بحضور وزير مفوض محمد خليل نائب أمين عام الوكالة.

والقي محمد خليل كلمة نيابة عن السفير د. حازم فهمي أمين عام الوكالة أكد فيها علي أن تلك الدورات المجمعة لهذا العدد من المتدربين تأتي استجابة سريعة للطلبات التي تلقتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل تنمية  العديد من الدول الأفريقية الشقيقة  في عدد من المجالات الأمنية،

وأشار الي أن التدريبية المصرية لا تقل بأي حال من الأحوال عن تدريبات الدول المتقدمة في النواحي الأمنية، إضافة إلي مهارة العنصر البشري المصري وكفاءته في التواصل مع المتدربين.

وشملت الدورات الأمنية للكوادر الأفريقية دورة في مجال “مكافحة الإرهاب” بإجمالي عدد متدربين 73 من 29 دولة، ودورة في مجال “عمليات الشرطة وفض الشغب” بإجمالي عدد متدربين 40 من 20 دولة، فضلا عن دورة للكوادر من دول الكومنولث في مجال “مكافحة التطرف والإرهاب” بإجمالي عدد متدربين 17 من أربع دول (منغوليا – كازاخستان – مولدوفا – أوكرانيا).

أعرب المشاركون بالدورة عن شكرهم وتقديرهم العميق لوزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

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