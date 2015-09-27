طرق دبي: تعديل موعد رحلات الجمعة للمترو بدءاً من أكتوبر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تعديل ساعات تشغيل مترو دبي في أيام الجمعة بحيث يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً بدلاً من الساعة الواحدة ظهراً، وذلك اعتباراً من الثاني من أكتوبر المقبل، وذلك تماشياً مع متطلبات الجمهور وتلبية احتياجاتهم في تقديم تشغيل الخدمة، كما تعتزم الهيئة في الفترة ذاتها ايقاف خدمة الشبكة الدائرية لترام دبي "marina loop"، والخاصة بترام دبي والتي يعمل من خلالها بشكل شبه دائري في منطقتي أبراج شاطئ جميرا والمرسى.

وأوضح السيد عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، أن الهيئة تسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تتماشى واحتياجات الجمهور من مستخدمي وسائل النقل الجماعي بشكل عام والمترو والترام بشكل خاص، حيث تم اجراء دراسات بشأن تعديل موعد تشغيل المترو أيام الجمعة ولمسنا ضرورة تقديم تشغيله بأن يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، لاسيما أن المترو يربط بين عدة مناطق في إمارة دبي، ويمر على أبرز الوجهات السياحية والتجارية والسكنية المختلفة ، مما جعل الهيئة تحرص على تنفيذ الخدمات التي تحقق إسعاد الناس.

وأضاف: تم خلال الفترة الماضية أيضاً، اجراء دراسات حول أداء ترام دبي وتقديم أفضل المقترحات التي من شأنها أن ترفع نسبة الرضا بين مستخدميه، الأمر الذي نتج عنها اجراء بعض التعديلات على تقديم الخدمة بما يتماشى واحتياجات المستخدمين وأبرزها: ايقاف خدمة الشبكة الدائرية لترام دبي " marina loop" أي خدمة تشغيل الترام بشكل شبه دائري في منطقة المارينا والتي تمر في أربع محطات وهي : أبراج شاطئ جميرا(1) ، وأبراج شاطئ جميرا (2) ، وأبراج بحيرات الجميرا، ودبي مارينا مول، حيث بينت الدراسة أن الغاء هذه الخدمة سينتج عنها العديد من الايجابيات منها تقليل الزمن الكلي للرحلة من 54 دقيقة للرحلة إلى 45 دقيقة حيث أن زمن تقاطر الترام سيصبح رحلة كل 8 دقائق.

ولفت المدير التنفيذي للقطارات إلى أن أعداد مستخدمي خدمة الشبكة الدائرية لترام دبي"marina loop"، يشكلون ما نسبته 6% من اجمالي مستخدميه، وذلك خلال الفترة من شهر ديسمبر 2014 وحتى مايو 2015، وعليه تم مراجعة ساعات تشغيل ترام دبي والعمل على تقليص ساعات تشغيله بحيث ستتوقف الحركة الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، بدلاً من الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

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