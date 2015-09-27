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غدًا.. برنامج “اتفرج يا سلام” ينفرد بعرض أفلام “من زاوية مختلفة” و”بامبينو”

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غدًا.. برنامج “اتفرج يا سلام” ينفرد بعرض أفلام “من زاوية مختلفة” و”بامبينو” غدًا.. برنامج “اتفرج يا سلام” ينفرد بعرض أفلام “من زاوية مختلفة” و”بامبينو”

 ينفرد برنامج “اتفرج يا سلام” بعرض فيلمى الروائي القصير”من زاوية مختلفة” الفائز بجائزة الساقية الذهبية في مهرجان الساقية الثاني عشر للأفلام الروائية القصيرة،و الكوميدي القصير “بامبينو” من إخراج حسن رضا، وذلك في الحادية عشر مساء غدًا الاثنين 28سبتمبر على القناة الثانية (الأرضية والفضائية) بالتليفزيون المصري.

وتقوم بمناقشة الأفلام الناقدة نعمة الله حسين في أسلوبه المختلف في الفيلمين.

 برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب ،إخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

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