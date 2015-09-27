بالصور.. خامنئى يطالب السعودية بالاعتذار عن حادث منى

نقل موقع الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى اليوم الأحد عن خامنئى قوله أنه يجب على السعودية الاعتذار عن حادث التدافع فى منى الذى أسفر عن وفاة 769 حاجا.

ونقل عن خامنئى قوله "لن ننسى هذه الحادثة ويجب أن تتابعها الدول بجدية. بدلا من اتهام هذا وذاك يجب أن يتحمل السعوديون المسؤولية ويعتذرون للمسلمين وعائلات الضحايا".

وأضاف "العالم الإسلامى لديه الكثير من التساؤلات".

وقال مسئولون إيرانيون إنهم يعتقدون أن أكثر من ألف حاج لقوا حتفهم فى الكارثة.

>



>