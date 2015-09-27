أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رسميا.. التعليم تعلن تطبيق 10 درجات للحضور والسلوك على طلاب الثانوية

Google+ Print
رسميا.. التعليم تعلن تطبيق 10 درجات للحضور والسلوك على طلاب الثانوية رسميا.. التعليم تعلن تطبيق 10 درجات للحضور والسلوك على طلاب الثانوية
أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة استقرت بشكل نهائى على تطبيق الـ10 درجات السلوك والحضور على طلاب الثانوية العامة بدء من العام الدراسى الجديد.

وأضاف وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إضافة درجات السلوك والحضور سيكون من خلال تطبيق منظومة الغياب الإلكترونى على طلاب الثانوية العامة بتفعيل قاعدة بيانات تحتوى على أسماء الطلاب ومدارسهم موجودة لدى مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة، موضحا أن الوزارة ستتلقى بشكل يومى نسب الحضور والغياب للطلاب فى جميع المدارس الثانوى.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الإجراءات التى توضع من خلالها تلك الدرجات للطلاب كفيلة بمنح كل طالب الدرجات التى يستحقها، مشيرا إلى أنه لن يظلم أى طالب فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تولى حقيبة وزارة التربية والتعليم قبل الدخول فى إجازة عيد الأضحى بأيام قليلة، وتمت دراسة ومراجعة بعض القرارات، وأنه سيتم إقرار بعضها قائلا: أنا مش جاى أبدأ من أول وجديد.

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل النهوض بالعملية التعليمية، قائلا: هى قضية مجتمع بأكمله وليس وزارة أو وزير.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365