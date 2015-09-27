اليوم.. الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي في معبد الكرنك

تحتفل سلطات محافظة الأقصر اليوم الأحد بيوم السياحة العالمي بمعبد الكرنك الفرعوني بكرنفال للفنون الشعبية وفرق المزمار البلدي والربابة بحضور محافظ الأقصر محمد بدر والقيادات التنفيذية والشعبية والعاملين بالقطاع السياحي.

> ومن المقرر أن يستقبل المحافظ والعاملين بالقطاع السياحي الوفود السياحية بمعبد الكرنك ومطار الأٌقصر الدولي بالزهور والورود والهدايا الرمزية.

وتهدف الاحتفالية لتوجيه رسالة طمأنينة وسلام لكل سياح العالم وإظهار أن مدينة الأقصر آمنة تماما وترحب بضيوفها الكرام.

ويحتفل العالم هذا العام بيوم السياحة تحت شعار ( مليار سائح .. مليار فرصة) للتوعية بإمكانات صناعة السياحة العالمية في دفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير الملايين من فرص العمل وترسيخ الوعي بدورها في إحداث تغييرات إيجابية بالمجتمعات.

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم اعتبارا من عام 1980 بقرار اتخذته الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة المنعقدة في (توريمولينوس) الاسبانية في سبتمبر 1979 ليقع الاختيار على هذا التاريخ تزامنا مع الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة في 27 سبتمبر 1970 .

وتستضيف بوركينا فاسو هذا العام فعاليات الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للسياحة برئاسة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي في حدث تشارك فيه كل الدول عبر تنظيم أنشطة سياحية وثقافية وندوات تساعد على دعم الحركة السياحية وتعزيز الوعي بالقيم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لقطاع السياحة وتأثيره على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.