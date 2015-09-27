الرئاسة: السيسى أكد لرئيس البنك الدولى إصرار مصر على تحقيق تنمية شاملة

>قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر تعكس إصراراً على تحقيق التنمية الشاملة جنباً إلى جنب مع جهود تحقيق الاستقرار الأمنى ومكافحة الفساد والاستغلال السيئ للموارد، مؤكدا أهمية توفير فرص العمل وتشغيل الشباب الذين يمثلون ما يناهز ثلثى تعداد السكان فى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسى بنيويورك اليوم الأحد مع رئيس البنك الدولى "جيم يونج كيم" الذى أعرب عن دعم البنك بقوة لجهود الإصلاح الاقتصادى التى تبذلها مصر، متمنياً التوفيق للحكومة المصرية الجديدة فى أداء مهامها، ومتطلعا للعمل معها.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن الرئيس السيسى أكد محورية الدور الذى يضطلع به البنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط، والذى يكتسب أهمية مضاعفة فى الآونة الأخيرة، حيث تحتاج المنطقة إلى تحقيق الاستقرار عبر التنمية، ومن ثم فإن مساهمة البنك فى النهوض بها لا تعد فقط ذات بعد إنسانى، ولكن تسهم أيضاَ فى تحقيق الاستقرار الأمنى والحيلولة دون انتقال عدوى الاضطراب إلى مناطق أخرى.

وأضاف أن الرئيس السيسى أكد أهمية إنجاز ما يتم الاتفاق عليه مع البنك الدولى فى أسرع وقت ممكن، حيث إن مصر تسابق الزمن وتحرص على تنفيذ كافة مشروعاتها فى أقل مدى زمنى ممكن.

وأشار الرئيس السيسى إلى عدد من المشروعات الوطنية التى تنفذها مصر، وفى مقدمتها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذى يُعد أحد المشروعات التى يُمكن للبنك المساهمة فيها بفاعلية، أخذاً فى الاعتبار ما سيساهم به المشروع فى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن إنشاء مجتمعات تنموية عمرانية متكاملة تسهم فى تحقيق التنمية الزراعية والصناعية، وتستوعب النمو الطبيعى للسكان بما يخفف التكدس والاِزدحام فى الوادى الضيق.

من جهته، أبدى رئيس البنك الدولى تفهماً لظروف مصر وحاجتها إلى الإسراع بجهود التنمية، منوها بما لمسه مسئولو البنك من جدية الدولة المصرية والتزام الحكومة بتنفيذ خطة فعالة للإصلاح الاقتصادى.

بدورها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى التزام وجدية مصر بالإصلاح الاقتصادى ومكافحة الفساد، وهو الأمر الذى تجلى فى العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها، ومن ثم فإن مصر فى حاجة إلى دعمٍ أكبر من البنك واستمرارٍ لبرامج مكافحة الفقر فى المناطق الأكثر احتياجاً، ولاسيما فى صعيد مصر، لافتة إلى اهتمام مصر بدعم القطاع الخاص واعتبار ذلك أحد أهم عناصر خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

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