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مدير أمن دمياط: مستعدون لاستقبال العام الدراسى الجديد

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مدير أمن دمياط: مستعدون لاستقبال العام الدراسى الجديد مدير أمن دمياط: مستعدون لاستقبال العام الدراسى الجديد
أكد اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط لـ"اليوم السابع" جاهزية كل أجهزة الشرطة لاستقبال العام الدراسى الجديد تحت شعار عام دراسى بلا مشاكل، وأكد دويدار أنه تم تكثيف الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة حول قطاعات المدارس، خاصة منطقة ميدان سرور بدمياط.

كما تم تكثيف التواجد المرورى فى كل المحاور والشوارع الرئيسية منذ الصباح الباكر لتسيير حركة المرور.

وأضاف أنه تم تكليف مباحث الآداب بالتواجد فى محيط مدارس البنات منعا للمعاكسات ومواجهة التحرش، كما تم تخصيص دوريات خاصة لتأمين طلبة المدارس والمدارس على مدار اليوم الدراسى.

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