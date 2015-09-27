أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مزارعو الوادى الجديد يطالبون المحافظ بتفعيل تسعيرة البلح

Google+ Print
مزارعو الوادى الجديد يطالبون المحافظ بتفعيل تسعيرة البلح مزارعو الوادى الجديد يطالبون المحافظ بتفعيل تسعيرة البلح
ناشد العشرات من مزارعى محافظة الوادى الجديد اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم التدخل العاجل لإلزام مصانع التمور بالمحافظة ومصنع تمور المحافظة والجمعية الزراعية المركزية بشراء التمور منهم بالسعر المحدد الذى أقره المحافظ بواقع 5 جنيهات للكيلو، خاصة أن مصنع المحافظة والجمعية المركزية قد أحجمت عن شراء المحصول من المزارعين وتركتهم فريسة للمصانع الخاصة التى حددت أسعارا تقل عن السعر الرسمى ليصل كيلو البلح الخام ما بين 3 إلى 4 جنيهات وهو ما جعل المزارعين يرفضون حصاد البلح لحين تحرك المحافظ لحل المشكلة.

وقال ممدوح خليفة أحد المتضررين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المزارعين ما زالوا يعانون من احتكار مصانع التمور لأسعار البلح والتحكم فيه فى ظل تراجع الجمعية المركزية ومصنع المحافظة عن شراء المنتج، ما أدى لاتفاق باقى المصانع الخاصة على توحيد سعر الشراء ليكون أقل من 5 جنيهات للكيلو وهو ما تسبب فى تكبد المزارعين لخسائر كبيرة بسبب فارق السعر، مما جعلهم يتركون المحصول دون جنى اعتراضا على هذه الإجراءات التى تنفذها المصانع الخاصة ضدهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365