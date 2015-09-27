مزارعو الوادى الجديد يطالبون المحافظ بتفعيل تسعيرة البلح

ناشد العشرات من مزارعى محافظة الوادى الجديد اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم التدخل العاجل لإلزام مصانع التمور بالمحافظة ومصنع تمور المحافظة والجمعية الزراعية المركزية بشراء التمور منهم بالسعر المحدد الذى أقره المحافظ بواقع 5 جنيهات للكيلو، خاصة أن مصنع المحافظة والجمعية المركزية قد أحجمت عن شراء المحصول من المزارعين وتركتهم فريسة للمصانع الخاصة التى حددت أسعارا تقل عن السعر الرسمى ليصل كيلو البلح الخام ما بين 3 إلى 4 جنيهات وهو ما جعل المزارعين يرفضون حصاد البلح لحين تحرك المحافظ لحل المشكلة.

وقال ممدوح خليفة أحد المتضررين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المزارعين ما زالوا يعانون من احتكار مصانع التمور لأسعار البلح والتحكم فيه فى ظل تراجع الجمعية المركزية ومصنع المحافظة عن شراء المنتج، ما أدى لاتفاق باقى المصانع الخاصة على توحيد سعر الشراء ليكون أقل من 5 جنيهات للكيلو وهو ما تسبب فى تكبد المزارعين لخسائر كبيرة بسبب فارق السعر، مما جعلهم يتركون المحصول دون جنى اعتراضا على هذه الإجراءات التى تنفذها المصانع الخاصة ضدهم.