طرح مشروعات استثمارية بـ89 مليون جنيه فى مدينة "أخميم الجديدة"

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، انطلاقة جديدة فى مدن الصعيد الجديدة، فى إطار خطة متكاملة لتنمية هذه المدن، لصالح أهالى الصعيد، ففى مدينة أسوان الجديدة، بدأ الاهتمام والإرتقاء بخدمات المدينة، فى إطار الاستراتيجية الجديدة التى وضعها الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بها، بجانب تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لأهالى أسوان، إضافة إلى بدء تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية وإسكان اجتماعى بمدينة أخميم الجديدة، بعد توقف سنوات.

فى مدينة أسوان الجديدة، قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة، فى تصريحات صحفية: إنه تمت الموافقة على طرح مستشفى 175 سريرا بمركز خدمات المدينة طبقا للنموذج المعتمد من وزارة الصحة، وجار التنسيق مع مديرية الصحة لتسليم مبنى الإسعاف الذى تم الانتهاء منه لخدمة لمدينة، والطريق الصحراوى، إضافة إلى تسليم وحدة صحية للجامعة للبدء فى تشغيلها مع افتتاح جامعة أسوان.

وأضاف سعيد: وافقت الهيئة أيضا على قيام الجهاز بتطوير وإعادة تأهيل المدخل الرئيسى للمدينة، بداية من كوبرى أسوان، وحتى الطريق الصحراوى الغربى مرورا بميدان الجامعة، مشيرا إلى أنه تم طرح حديقة على مساحة 23 فدانا للتزامن مع افتتاح جامعة أسوان المقرر بدء العام الدراسى بها فى النصف الثانى من العام الدراسى الحالى.

وأشار المهندس مصطفى سعيد إلى أنه تم الفتح الفنى لعملية تنفيذ مركز شباب متكامل ومبان اجتماعية، بجانب بدء تنفيذ أعمال الزراعة عن طريق 5 مناقصات تم ترسيتها، وتسليم الموقع للشركات المنفذة، لزراعة الميادين، والشوارع الرئيسية، وطرق ابنى بيتك، والإسكان، والميادين الفرعية، موضحا أنه تمت موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على إنشاء مبنى مرور بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 5 أفدنة، لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أنه استكمالا لأعمال المنظومة الأمنية بالمدينة، يجرى حاليا الانتهاء من مركز الشرطة لتسليمه لوزارة الداخلية، خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا أنه تم الانتهاء من جميع المرافق الرئيسية بالمدينة (مياه – صرف صحى – طرق – كهرباء)، بجانب الفتح الفنى لعملية إنشاء وحدة إطفاء.

وفى مدينة أخميم الجديدة، أكد المهندس حسام فتحى، رئيس الجهاز، أن موازنة المدينة خلال الخطة الحالية (2015 – 2016) تبلغ 89 مليون جنيه، موضحا أنه تم إسناد تنفيذ 40 عمارة إسكان اجتماعى، بعدد 800 وحدة، والتى تعد باكورة الإسكان بالمدينة، و7 مبان خدمية لخدمة الإسكان الاجتماعى بقيمة 30 مليون جنيه (مدرسة تعليم أساسى - حضانة الطفل - مبنى الإسعاف - سوق تجارى مصغر - وحدة صحية - مبنى الشرطة - الإطفاء - مبنى البريد.)

وقال فتحى إنه تم إسناد أعمال طرق بقيمة 11 مليون جنيه، وأعمال إنارة بقيمة 4 ملايين جنيه، وأعمال تعلية دور للمبنى الإدارى المؤقت وسور بقيمة 2.5 مليون جنيه، وإسناد جامعة أهلية بمساحة 16.5 فدان، وجار حاليا تنفيذ أعمال أسفلت الحارة الخارجية للطريق الدائرى بقيمة إجمالية حوالى 8 ملايين جنيه.