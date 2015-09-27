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مد أجل الحكم على صافيناز فى اتهامها بإهانة العلم إداريا لجلسة الغد

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مد أجل الحكم على صافيناز فى اتهامها بإهانة العلم إداريا لجلسة الغد مد أجل الحكم على صافيناز فى اتهامها بإهانة العلم إداريا لجلسة الغد
قررت محكمة مستأنف العجوزة برئاسة المستشار علاء السيد، وعضوية المستشارين محمد رشوان وأحمد شوقى، وسكرتارية صابر صبحى، مد أجل الحكم فى المعارضة الاستئنافية المقدمة من الراقصة صافيناز على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة علم ، إداريا لجلسة الغد، حيث لم تعقد جلسة اليوم بسبب عطلة عيد الأضحى.

كانت محكمة جنح مستأنف العجوزة، قد قررت تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة ضد الراقصة صافيناز، والقاضى بحبسها 6 أشهر بتهمة إهانة علم مصر غيابيًا.

ودفع محامى صافيناز بالجلسة الماضية بكيدية الاتهام والرغبة الانتقامية من تقديم البلاغ ضد موكلته، مشيرا إلى أن موكلته كانت تعمل بأحد الفنادق بشارع جامعة الدول، وكانت تتقاضى 3 آلاف دولار بينما يتربح من ورائها صاحب الفندق 300 ألف جنيه وهو ما دفعها لفسخ التعاقد فتقدم بذلك البلاغ ضدها.

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مصر 365

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