السيسى لـ"أسوشيتد برس": مصر تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن على منطقة الشرق الأوسط التعاون من أجل إلحاق الهزيمة بالتهديد الإرهابى المتفاقم الذى أدى إلى "حرب شرسة" فى مصر، وأدى إلى "انزلاق بعض الدول إلى حلقة مفرغة من الفشل".

وفى مقابلة شاملة مع "أسوشيتد برس"، قال السيسى أيضا: إن سوريا لا ينبغى أن تكون مقسمة بعد الحرب الأهلية، مشيرا إلى أن الجيش المصرى يحتاج إلى "تعزيز" لهزيمة الإرهابيين، وأكد الحاجة لتجديد جهود حل القضية الفلسطينية، لافتا إلى ضرورة أن تشمل اتفاقية السلام المصرية بين مصر وإسرائيل المزيد من البلدان العربية.

وأشار السيسى إلى أن حل القضية الفلسطينية: "سوف يغير وجه المنطقة.. ويحدث تحسنا كبيرا فى الوضع.. أنا متفائل بطبيعتى وأقول إن هناك فرصة كبيرة".

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