ديكورات داخلية للاحتفال باليوم الوطني السعودي

يتشارك أفراد الأسرة كافة في الاحتفال بالعيد الوطني السعودي؛ لذا لا بدّ من نقل هذه الأجواء الوطنيَّة إلى داخل المنزل، بوساطة أفكار بسيطة، تنعكس على ديكورات المنزل، حتى تجتمع العائلة وتلتقي في جوّ أسري، يُعبِّر عن الحبِّ والتضامن والإخلاص لهذا الوطن.

المهندسة وعد باجنيد تقدِّم لقارئات "سيدتي نت" بعض المقترحات البسيطة لتغيير ديكور منازلهن، بما يتماشى مع أجواء الاحتفال باليوم الوطني.

- يفضل إضافة الإضاءات الشبكيَّة ذات الشمعات الصغيرة، التي يتغيَّر لونها، إلى بعض زوايا الغرفة، أو وضعها على النوافذ من الخارج للإيحاء بالفرح والسعادة.

بالصور: ديكورات غرف جلوس خريفية

- إذا كانت الأريكة في غرفة الجلوس بيضاء أو خضراء اللون، فلا بدّ من تزيينها بوسائد تنسجم مع ألوان العلم المعاكسة؛ وإن كانت ذات نقوش، فبإمكانك تغطيتها بوشاح أبيض، ووضع الوسائد الصغيرة فوقها باللون الأخضر.

- يجب الاهتمام بالتفاصيل البسيطة كوضع مفرش أبيض اللون فوق طاولات المجلس الوسطيَّة والجانبيَّة، ثم انثري عليها حبيبات من الكريستال، أخضر اللون لإضفاء أجواء احتفاليَّة ممتعة.

- يمكن تغيير سجادة المجلس بأخرى خضراء أو بيضاء، تناسب المكان.

- يمكن إضافة "اكسسوارات" تشير إلى تراث المملكة في هذا اليوم، يُزين بها جدار الغرفة، أو يمكن تخصيص ركن لجلسة أرضيَّة تراثيَّة، مع وضع أصناف الأطعمة التقليديَّة في أوانٍ تراثيَّة قديمة؛ ولا بد من أنَّه سيكون ركناً جميلاً في المنزل.

- اشركي أطفالك في بعض الأنشطة ليبتكروا أعمالاً تراثيَّة فنيَّة. بإمكانهم صنع سيوف من الكرتون أو تجسيد النخل الموجود في العلم. خصصي أحد الحيطان بوضع لوح أبيض اللون، ثم زيّنيه بتلك الأعمال لأشعارهم بأهميَّة هذا اليوم ومشاركتهم.

- يجب الحرص على إثراء مكتبة المنزل بالكتب التاريخيَّة عن المملكة، مع الاستماع إلى النشيد الوطني أو الأغاني التراثيَّة.

- لا بد من تزيين المكان بفازات خضراء وورود بيضاء.

- يحبّذ تزيين البراويز بصور لاحتفالات سابقة، لكل أفراد الأسرة، باليوم الوطني، من اجل استرجاع الذكريات الجميلة الخاصة بذلك اليوم.

- يمكن إكساء جذوع النخل في حديقة المنزل بالإضاءة الملوّنة بألوان العلم، التي تعبِّر عن البهجة والسرور.

- يفضل وضع أعلام فوق ساريات صغيرة، على طول الممر، من بوابة المنزل الخارجيَّة حتى المدخل.

*الصور مقدَّمة من مفروشات City W

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