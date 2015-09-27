صور "ديكورات" صالات سينما بمنازل 5 مشاهير

يحرص بعض نجوم الغرب على استضافة صالة سينما في إحدى غرف منازلهم، مع تجهيزها بشكل مريح، ومدّها بـ"ديكورات" جذابة.

"سيدتي نت" يطلع قارئات "سيدتي. نت" على ديكورات صالات السينما لدى نجوم شهيرين من خلال مجموعة صور:

1. جينيفر لوبيز Jennifer Lopez

في قصرها المنيف الواقع في "لوس أنجلس"، حرصت النجمة جينيفر لوبيز على استغلال إحدى الغرف لتنعم بصالة سينما فسيحة، تصطف فيها المقاعد صفوفاً ثلاثة، علماً أنّها وثيرة ومكسوة بالجلد الأسود الذي يتشارك مع "ديكورات" الخشب في إضفاء لمسة الفخامة على المكان.

صور: ديكورات من أقراص الكومبي

2. بيونسيه Beyoncé

للترفيه مكانة في منزل بيونسيه الصيفي الواقع في "كيلوا" بـ"هاواي"، إذ خصّصت النجمة غرفة في الطبقة الأرضية لتستضيف صالة السينما. تتصدّر الغرفة شاشة عملاقة، وتضمّ عدداً من المقاعد المريحة المغطّاة بالجلد البنيّ، والموزّعة على صفّين، بحيث يتضمّن كلّ صفّ عدداً من المقاعد المتحرّكة لتلائم حركة الجسم، ولتؤمّن الراحة المطلوبة لشاغلها، فيما تكتسي الأرضيّة بــ"الموكيت" البيج العازل للصوت.

3. "ليدي غاغا" Lady Gaga

في منزلها الجديد الواقع في محيط شاطئ "زوما" بمدينة "ماليبو" بولاية "كاليفورنيا"، خصّصت شاغلة الصحافة الفنية "الليدي غاغا" غرفة لمشاهدة الأفلام. تؤثث أرائك وثيرة الأخيرة، بحيث تؤمّن الراحة للجالسين عليها، والمجتمعين حول الشاشة الضخمة، التي تتصدّر الجدار الرئيس.

4. هيلاري سوانك Hilary Swank

في منزلها الكائن على أحد شواطئ "كاليفورنيا"، خصّصت الممثّلة الأمريكيّة هيلاري سوانك صالة للسينما مؤلّفة من كراسٍ جلديّة، موزّعة على ثلاثة صفوف، قبالة شاشة عرض ثلاثيّة الأبعاد. هناك، يفترش "الموكيت" المخطّط الأرضية، ما يضفي الحيوية على ديكور المكان!

5. جوني ديب Johnny Depp

أقام الممثّل الشهير جوني ديب في قصره، الذي يقع في منطقة "نافشيلد" بولاية "تينيسي"، غرفة للسينما للاستمتاع بمشاهدة الأفلام الأحبّ إلى قلبه، بواسطة 3 شاشات كبيرة الحجم، وذلك في جوّ مريح، فيما هو مستلقٍ على أريكة ضخمة مكسوّة بالجلد، ومحملة بوسائد وفيرة.

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