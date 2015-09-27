ديكور مغربي في غرف نوم "مودرن"

يسود ديكور مغربي الطابع العديد من المنازل "المودرن" في الآونة الأخيرة، لخصائصه المتمثّلة، في: الدّقة في التفاصيل، وسيطرة الزخرفات والنقوش على مفرداته، مع نفحات من التراث الإسلامي.

المهندسة الداخلية جُمانة أبو فاضل تقدّم لقارئات "سيدتي. نت" بعض الأفكار العمليّة التي تساعد في تصميم غرف نوم وفق ديكور مغربي الطراز، في ما يأتي:

- يشتهر الديكور المغربي بألوانه النابضة بالحياة والحارّة. لذا، ينصح بمزج الألوان الدافئة كالأرجوانيّ والأحمر والأصفر، مع تلك الليلكيّة. بدوره، يدخل الأزرق بخفر إلى شراشف السرير ووسائده.

- يفضّل تزيين الحائط الذي يتكئ إليه السرير بورق الجدران المستوحى من الزخرفات المغربيّة.

- يجب اختيار السجّاد المغربيّ المزخرف بالنقوش والأشكال الهندسية المتداخلة لكسوة الأرضيّة.

- تعتبر القناطر ركيزة الديكور المغربي، وتستعمل وفق أشكال عدة، كـ"النيش" مثلاً أو إطارات المرايا.

- يتصدّر الخشب المشغول لائحة خيارات أثاث غرفة النوم ذي الطراز المغربيّ، ويزدان كلّ من السرير والخزانة والطاولات بالرسومات المنقوشة بواسطة الحفر.

- يفضّل اعتماد مفارش السرير المزيّنة بتدرّج في الألوان، كالبرتقاليّ والأبيض والورديّ، مع الوسائد المزخرفة بنفس الألوان.

- يحمل السرير أعمدة خشب أربع ترتاح ناموسيّة شفّافة عليها. بصورة عامّة، تشتهر الأسرّة المغربية بضخامة ظهرها وكثافة النقوش التي تزينها بواسطة الحفر المتقن.

- يمكنك وضع طاولة خشب على كلّ جانب من السرير، مع تغطية كلّ منهما بشرشف مطرّز بالنقوش العربية تتموضع عليه بعض "الأكسسوارات"، كفانوس ضخم.

- بالنسبة إلى الستائر، فإنّها غالباً ما تكون شفّافة مصنوعة من الحرير الملوّن، حسب الألوان الطاغية في غرفتك.

- لا بد من اعتماد المصابيح المصنوعة من النّحاس والمحمّلة ببعض النقوش للإنارة.

- تُعتبر المرايا بإطاراتها المزيّنة بالنقوش والزخارف جزءاً لا يتجزأ من الديكور المغربي.

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