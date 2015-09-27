مصادر إسرائيلية تنفى احتجاز تل أبيب لأفراد حماس الأربعة المختطفين من سيناء

نفت مصادر أمنية إسرائيلية صحة ما يتردد بشان احتجاز إسرائيل لأفراد حماس الأربعة الذين اختفوا فى سيناء قبل أسابيع.

وكانت مصادر فلسطينية قالت إن "الاعتقاد يتعزز لدى حركة حماس بأن أفراد الحركة الأربعة من سكان قطاع غزة الذين اختطفوا فى شمال سيناء قبل بضعة أسابيع محتجزون فى إسرائيل".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية نفيها لهذه الرواية، وحسب المصادر الفلسطينية "يستدل من عملية التحقيق التى أجرتها حماس فى الحادث أن الأربعة الذين اختطفوا فى الجانب المصرى من معبر رفح اقتيدوا باتجاه الجنوب الشرقى وليس باتجاه الغرب مما قد يدل على أنهم ادخلوا الى إسرائيل عن طريق معبر كرم أبو سالم".