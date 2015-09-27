بمشاركة مصرية - المريخ يعبر مازيمبي بصعوبة.. ويقترب من تحقيق إنجاز تاريخي

تغلب المريخ السوداني على نظيره مازيمبي الكونجولي بصعوبة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستضاف الفريق السوداني نظيره الكونجولي ونجح في تحقيق انتصارا صعبا يقربه من الوصول لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، إذا ما تعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري أيمن سعيد منذ البداية وخرج مستبدلا في الدقيقة 74.

افتتح كريستوفر كوفي أهداف المباراة لصالح المريخ في الدقيقة 41، قبل أن يعدل مازيمبي

النتيجة في الدقيقة 77 عن طريق توماس أوليموانجو.

لكن ثلاث دقائق فقط كانت كافية للمريخ من أجل تسجيل هدف الفوز عن طريق بكري المدينة.

وسوف يواجه الفريق السوداني نظيره الكونجولي مرة أخرى في لقاء الإياب في الرابع من شهر أكتوبر المقبل.