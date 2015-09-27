ميسي قد لا يلحق بمواجهتي الغريمين التقليديين للأرجنتين وبرشلونة

(إفي): سيفتقد منتخب الأرجنتين لجهود نجمه ليونيل ميسي الذي سغيب لفترة تتراوح بين سبعة وثمانية أسابيع للإصابة، في بداية مشواره بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكدت صحيفة (لا ناثيون) الأرجنتينية على موقعها الالكتروني أن ميسي لن يخوض مواجهتي الإكوادور وباراجواي في التصفيات يومي 8 و13 أكتوبر و"بالتأكيد لن يلحق أيضا بمباراتي البرازيل وكولومبيا" في نوفمبر بعد إصابته اليوم في الركبة اليسرى خلال لقاء فريقه برشلونة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتوقع الجهاز الطبي للفريق الكتالوني أن يبتعد ميسي عن الملاعب ما بين 7 و8 أسابيع، مما دفع صحيفة (كلارين) للتأكيد على أن مهاجم البرسا لن يشارك في مواجهتي الإكوادور في الأرجنتين وباراجواي في أسونسيون، في حين ستحوم الشوك حول إمكانية لحاقه بمباراتي البرازيل على أرضها وكولومبيا في بارناكيا.

وأشارت صحيفة (أوليه) إلى أن النجم الأرجنتيني لم يخض أول لقائين في تصفيات مونديال البرازيل 2014 بسبب إصابته بتمزق.

وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق ميسي بكلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الليجا على ملعب سانتياجو برنانبيو في 21 أو 22 نوفمبر.