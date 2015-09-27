لو طفلك بيرضع صناعى.. فيتامين "د" ضرورى من الشهر الثالث

تختلف العناصر التى يحصل عليها الطفل من خلال الرضاعة الطبيعية عن تلك التى تقدم له فى رضعات اللبن الصناعى، وبالطبع فاللبن الطبيعى يحتوى على قدرا أكبر من العناصر والفيتامينات، التى يحتاجها الطفل لنمو صحى مقارنة بتلك النسبة التى تحتويها الألبان الصناعية.

من هنا ينصح أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم، بضرورة منح الطفل الذى يعتمد فى غذائية على الرضاعة الصناعية قدرا معينا من الفيتامينات والمعادن التى يفتقر اللبن الصناعى لها.

من أهم تلك العناصر تبعا لرأى طلعت هى فيتامين "د"، والذى أوصت منظمة الصحة العالمية مؤخرا بإعطائه للطفل سواء كان يعتمد على الرضاعة الطبيعية أو الصناعية.

ولكن يختلف بالطبع موعد تقديم هذا العنصر تبعا لنوع الرضاعة، ففى حالة كان الطفل يعتمد على الرضاعة الطبيعية بشكل كامل، نبدأ بإعطائه جرعات فيتامين "د" منذ بداية الشهر الثامن.

أما فى حالة الاعتماد على اللبن الصناعى فى تغذية الطفل، ينصح هنا بتقديم تلك الجرعات فى مرحلة مبكرة تبدأ من الشهر الثالث لعمر الطفل.