نائب الرئيس اليمنى يبحث هاتفيا مع مسئولين خليجيين تطورات الأوضاع فى البلاد

أجرى خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى وزير الداخلية القطرى، والدكتور عبد اللطيف الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربى، لبحث تطورات الأوضاع فى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن بحاح بحث خلال اللقاءات تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية فى مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والعلاقات اليمنية الخليجية.

وأشاد بحاح بمواقف دولة الإمارات ووقوفها الدائم إلى جانب اليمن ومساهمتها فى إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات فى محافظة عدن، معرباً عن أمله فى استمرار مساهمة الإمارات فى إعادة إعمار ما خلفته المليشيات الانقلابية فى محافظة عدن وبقية المحافظات.

من جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف الإمارات إلى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن والمساهمة فى إعادة الأعمار.

كما أوضح بحاح لوزير الداخلية القطرى، أن الحكومة اليمنية استأنفت مهامها فى العاصمة المؤقتة عدن وتأمل فى المزيد من التعاون مع قطر لدعم جهود الحكومة فى عملها .

وأشاد رئيس الوزراء اليمنى - خلال الاتصال مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربى - بالدور الإيجابى الذى يقوم به المجلس، واستمرار دعم دوله لليمن وجهودها لتجاوز التحديات فى مختلف المجالات والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها.

من جانبه، أكد الزيانى دعم دول المجلس لأمن واستقرار اليمن.. مجددًا تأكيد دول المجلس ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى بشأن اليمن وخاصة القرار رقم 2216.