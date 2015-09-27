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بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لظاهرة الخسوف الكلى لـ"السوبر قمر" اليوم

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بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لظاهرة الخسوف الكلى لـ"السوبر قمر" اليوم بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لظاهرة الخسوف الكلى لـ"السوبر قمر" اليوم
ينشر "اليوم السابع"، أعدته وكالة ناسا لأبحاث الفضاء لتعريف المواطنين حول العالم بظاهرة الخسوف الكلى للسوبر قمر، التى من المقرر أن تشهدها الأرض اليوم الأحد ، حيث كانت آخر مرة حدثت فيها عام 1982 أى منذ نحو 38 عاما.

ويتضمن الفيديو التعريف بمراحل الخسوف الكلى ببلدان العالم وموعد حدوثه وعدد المرات التى حدث فيها منذ عام 1900 حتى الآن وحجم القمر أثناء حدوث الخسوف كى تساعد هواة الفلك والمواطنين على متابعته.


>- العالم يشهد غدا خسوفا كليا لـ"السوبر قمر" يتكرر بعد 18 عاما
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- العالم يشهد غدا خسوفا كليا للسوبر قمر.. ويستغرق 5 ساعات بجميع مراحله ونراه فى مصر جزئيا.. البدر يظهر أكبر من حجمه 14%.. وظل الأرض يحجب 128% منه.. وقمر الدم يثير المد والجزر ويتكرر فى 2033
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مصر 365

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