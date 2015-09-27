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مطار القاهرة يستقبل الحجاج العاديين اليوم..وتشغيل 16 رحلة لنقل 3250 حاجا

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مطار القاهرة يستقبل الحجاج العاديين اليوم..وتشغيل 16 رحلة لنقل 3250 حاجا مطار القاهرة يستقبل الحجاج العاديين اليوم..وتشغيل 16 رحلة لنقل 3250 حاجا
صرح مصدر مسئول بشركة للطيران، بأن الرحلات الفعلية لنقل الحجاج العاديين ستبدأ اليوم الأحد، مشيرا إلى أن رحلات اليوم شملت حجاجا وركابا عاديين.

وقال المصدر إن الرحلات ستكون من جدة والمدينة إلى مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر وأسوان لافتا إلى الرحلات ستزيد تدريجيا وستصل إلى ذروتها أوائل أكتوبر، مشيرا إلى أن الشركة ستنظم اليوم الأحد 16 رحلة تنقل 3250 حاجا منها 15 رحلة من جدة ورحلة واحدة من المدينة المنورة.

وأضاف أن أولى رحلات حجاج القرعة تبدأ بحجاج قرعة محافظتى الإسكندرية والبحيرة من جدة إلى مطار برج العرب، بينما أولى رحلات حجاج القرعة بمطار القاهرة ستبدأ يوم 29 سبتمبر بقرعة محافظة الفيوم منوها عن أن الرحلات ستستمر حتى 15 أكتوبر نهاية الموسم.


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