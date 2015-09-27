مطار القاهرة يستقبل الحجاج العاديين اليوم..وتشغيل 16 رحلة لنقل 3250 حاجا

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، بأن الرحلات الفعلية لنقل الحجاج العاديين ستبدأ اليوم الأحد، مشيرا إلى أن رحلات اليوم شملت حجاجا وركابا عاديين.

وقال المصدر إن الرحلات ستكون من جدة والمدينة إلى مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر وأسوان لافتا إلى الرحلات ستزيد تدريجيا وستصل إلى ذروتها أوائل أكتوبر، مشيرا إلى أن الشركة ستنظم اليوم الأحد 16 رحلة تنقل 3250 حاجا منها 15 رحلة من جدة ورحلة واحدة من المدينة المنورة.

وأضاف أن أولى رحلات حجاج القرعة تبدأ بحجاج قرعة محافظتى الإسكندرية والبحيرة من جدة إلى مطار برج العرب، بينما أولى رحلات حجاج القرعة بمطار القاهرة ستبدأ يوم 29 سبتمبر بقرعة محافظة الفيوم منوها عن أن الرحلات ستستمر حتى 15 أكتوبر نهاية الموسم.

- رئيس بعثة الحج المصرية يعلن مد فترة إقامة رؤساء البعثات حتى عودة الحجاج.. محمد مختار جمعة : 37 حالة وفاة فى حادث منى.. ضم مسئول من مصر للطيران للبعثة لتسهيل سفر ذوى الضحايا وتخصيص أرقام للتواصل

>