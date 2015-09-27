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الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة رطب.. والعظمى فى القاهرة 34 درجة

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الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة رطب.. والعظمى فى القاهرة 34 درجة الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة رطب.. والعظمى فى القاهرة 34 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة رطب على شمال البلاد حتى القاهرة حار رطب على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
>القاهرة العظمى 34 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، وفى أسوان العظمى 41 والصغرى 28.

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مصر 365

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