"المرور" تستعد للعام الدراسى الجديد بخطة محكمة لتحقيق السيولة بالشوارع

أعدت الإدارة العامة للمرور خطة لتكثيف التواجد المرورى بمناسبة بدء العام الدراسى 2015/2016 بالمدارس والجامعات.

وأوضحت الادارة العامة للمرور، أنه بمناسبة بدء العام الدراسى 2015/2016 وما يُصاحبه من زيادة فى معدلات الحركة المرورية أثناء توجه الطلاب إلى المدارس والجامعات وأثناء العودة فإن الإدارة للمرور أعدت خطتها لتعزيز التواجد المرورى بالمحاور والميادين الهامة والطرق المؤدية إلى المدارس والجامعات وذلك بهدف تحقيق (الانسياب فى حركة المرور، زيادة الوعى المرورى لدى مستخدمى الطرق، تحقيق الانضباط المرورى، التصدى لكافة صور المخالفات المرورية، منع ظاهرة الانتظار الخاطئ أمام المدرس والجامعات).

وتتخذ الإدارة العامة للمرور العديد من الإجراءات لتحقيق تلك الأهداف أبرزها:

- تعزيز الخدمات المرورية بمناطق المدارس والجامعات والطرق المؤدية إليها ومنع حدوث أى اختناقات مرورية بها خاصة فى أوقات الدخول والخروج.

- تكثيف الحملات المرورية بنطاق المدارس والجامعات لضبط المخالفات المرورية خاصةً (فتح الأبواب أثناء السير، تحميل ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة، تحميل ركاب زيادة، عدم الصلاحية الفنية للسيارات، السرعة الزائدة.....).

- تعيين خدمات مرورية من الأوناش لرفع حالات الانتظار الخاطئ التى تؤثر على عملية دخول وخروج الطلبة.

- التنسيق مع مسئولى المدارس الواقعة بنطاق كل قطاع لتعيين خطوط سير معلومة للأتوبيسات التابعة لها وتخصيص أماكن انتظار لها بعيداً عن نهر الطريق بما لا يؤثر على الحركة المرورية.

- تعيين الخدمات المرورية اللازمة بما يتلائم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى منذ الساعة السادسة صباحاً.

- تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بنطاق المدارس والجامعات وتسهيل حركة عبور المشاة بها خاصةً فى أوقات الدخول والخروج.