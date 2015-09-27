تعرف على العلاقة بين الإصابة بالأنيميا والقلق النفسى

الأنيميا تتزامن على الدوام بحالة من الضعف والإعياء والشعور بالهزال والضعف الدائم، والوهن وحب الكسل والراحة والنوم لساعات طويلة.

ما فات كانت بعض الأعراض الظاهرة والشائعة للإصابة بالأنيميا، والتى يوضحها الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، والذى أوضح أن الأنيميا لها بعض الأعراض الأخرى التى يصعب ربطها بها، ولكنها بالفعل سبب فى حدوث هذه الأعراض.

القلق النفسى أحد أهم أعراض أو نتائج الاصابة بالأنيميا، كما أن كلا منهما أعراضه مشتركة، وحسب تأكيد عيسى فالأنيميا سبب فى قلة الدم المتدفق والسارى عبر الجسم كله، ما يجعل أجهزة الجسم فى حالة توتر لعدم قدرتها على الإيفاء بما يحتاجه الجسم من كميات الدم القليلة، كما أنها تعمل بجهد زائد حتى يمكنها أداء مهامها.

وارتباط الإنيميا برعشة الأعصاب فى بعض الحالات، وكذلك الإصابة بالهزال الشديد والضعف العام والكسل والخمول يسبب الكثير من التوتر والقلق النفسى للمريض بالإنيميا، والقلق لا تختلف أعراضه كثيرا عن أعراض الأنيميا والتى من أهمها الشعور بالتوتر، والضعف العام والخوف وزيادة ضربات القلب.