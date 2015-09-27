حبس 3 عاطلين لحيازتهم 4 كيلو من مخدر الحشيش

أمرت نيابة العمرانية بحبس سائق وعاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 4 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، كما اعترفوا بحيازتهم لمبلغ 3400 جنيه من حصيلة بيع المواد المخدرة.

وردت معلومات للمقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد باتجار "م.س" 27 سنة سائق، و"س.ع" و"ا.ع" عاملين بالمواد المخدرة واستعدادهم لترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وبإعداد كمين لهم تمكن النقيب محمد عبد المولى معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارة وبحوزتهم 13 فرشًا من مخدر الحشيش بلغ وزنها 4 كيلو، كما ضبط بحوزتهم مبلغ 3400 جنيه و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.