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تجديد حبس فتاتى استهداف "سفارة النيجر" 15 يومًا

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تجديد حبس فتاتى استهداف "سفارة النيجر" 15 يومًا تجديد حبس فتاتى استهداف "سفارة النيجر" 15 يومًا
جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس كل من الفتاتين "سارة.أ" طبيبة نساء وتوليد، وشقيقتها "يارا" طبيبة صيدلانية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى واقعة استهداف سفارة النيجر بالهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين والانتماء للتنظيم الإرهابى "داعش".

وحددت النيابة جلسة 5 أكتوبر المقبل، لاستكمال التحقيق ونظر تجديد حبسهما.

يشار إلى أن قوات الأمن نجحت فى القبض على الفتاتين لاتهامهما بالاشتراك فى واقعة استهداف سفارة النيجر بالهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين.

وكشفت مصادر أمنية، أن الفتاتين تنتميان للتنظيم الإرهابى "داعش"، وأن قوات الأمن قبضت عليهما لاشتباههما فى القضية المعروفة بـ"استهداف سفارة النيجر"، مشيرة إلى أنه تم ترحيلهما إلى نيابة أمن الدولة العليا، للمثول للتحقيق فى القضية.

وتواجه المتهمتان، اتهامات تهمة استهداف سفارة النيجر بشارع الهرم، والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة واستهداف المنشآت العامة والتخطيط لاستهداف السفارات والهيئات الدبلوماسى.

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مصر 365