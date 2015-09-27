العمليات المشتركة:العراق شكل لجانا للتعاون الاستخبارى والأمنى ضد داعش

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن العراق شكل خلال الأشهر الماضية عدة لجان للتعاون فى المجالين الاستخبارى والأمنى مع دول أعربت عن استعدادها للتعاون مع بغداد فى محاربة الإرهاب ومنع تمدد تنظيم (داعش) بشكل منفرد مع الدول أو مع دول مجتمعة.

وأشارت القيادة، فى بيان صحفى، إلى أن هناك تعاونا استخباريا عسكريا وأمنيا مابين العراق والتحالف الدولى المناهض لداعش الذى يضم 60 دولة، إضافة إلى تعاون أمنى واستخبارى مع دول عربية وإسلامية وغربية منها الأردن وتركيا وفرنسا وألمانيا لمواجهة داعش.

ولفتت إلى أن تم الاتفاق أيضا على تعاون أمنى واستخبارى فى بغداد مع كل من روسيا وإيران وسوريا للمشاركة فى جمع المعلومات عن داعش وامتداداته لاسيما مع تزايد القلق الروس من تواجد آلاف الإرهابيين من روسيا فى صفوف التنظيم.

وأضافت: أن العراق يشارك فى هذا المجال بممثلين عن الاستخبارات العسكرية، وان العراق يؤكد سعيه للاستفادة من كل هذه الجهود لكشف خيوط الإرهاب والتى تمتد فى عدة دول، لتحقيق المصلحة العراقية وحماية المواطنين، وعدم الانحياز لمصالح الآخرين أو صراعاتهم على حساب مصالح الشعب العراقى.

وكان مصدر دبلوماسى فى موسكو كشف فى وقت سابق اليوم عن أن روسيا وسوريا والعراق وإيران قررت إنشاء مركز معلوماتى فى بغداد يضم ممثلى هيئات أركان جيوش الدول الأربع .. وقال: إن الوظائف الأساسية للمركز المذكور ستتلخص فى جمع ومعالجة وتحليل معلومات عن الوضع فى منطقة الشرق الأوسط فى سياق محاربة داعش، وأن إدارة المركز ستكون بالتناوب بين ضباط من الدول الأربع على أن لا تتجاوز فترة إدارة كل طرف ثلاثة أشهر، وان الجانب العراقى سيقوم بهذه المهمة بالمرحلة الأولى وفقا لما تم الاتفاق عليه".