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وزير الخارجية السعودى يدعو إيران إلى عدم توظيف حادث "منى" سياسيًا

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وزير الخارجية السعودى يدعو إيران إلى عدم توظيف حادث "منى" سياسيًا وزير الخارجية السعودى يدعو إيران إلى عدم توظيف حادث "منى" سياسيًا
أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول حادث التدافع الذى وقع بمشعر "منى" بالأراضى المقدسة.

ودعا الجبير - فى تصريحات صحفية أدلى بها عقب لقائه مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى نيويورك - دعا إيران إلى عدم استغلال الحادث المأساوى الذى أودى بحياة الذين كانوا يؤدون مناسك الحج وتوظيفه سياسيًا.

وتابع الجبير، قائلاً "إن المملكة العربية لديها تاريخ طويل فى تخصيص موارد هائلة لتأمين مناسك الحج وضمان أداء حجاج بيت الله الحرام مناسكهم على أكمل وجه، مشددًا على أنه سيتم الكشف عن الوقائع عندما تتضح ولن يتم إخفاء شىء.

وقال، إنه فى حال وقوع أى خطأ سيتم محاسبة المسئولين، مؤكدًا أن هذا ليس وضعا يسمح بتوظيفه سياسيا، معربًا عن أمله فى أن يكون القادة الإيرانيون أكثر مراعاةَ لهؤلاء الذين فقدوا حياتهم فى هذا الحادث الأليم وانتظار نتائج التحقيقات.

ومن جانبه أعرب كيرى عن خالص عزاء الولايات المتحدة لأسر الضحايا الذين توفوا فى هذا الحادث المروع، مؤكدًا أنه من الواضح أنه حادث استثنائى ومأساوى.

وأضاف كيرى، أن على الجميع التركيز على الخسائر البشرية ورعاية الأسر التى فقدت أحبائها وليس على توجيه أصابع الاتهام، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السعودى تحدث عن التزام بلاده بمبدأ المحاسبة.

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مصر 365

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