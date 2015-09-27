مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات والأكمنة للتأكد من تأمين احتفالات العيد

قاد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، جولة أمنية موسعة فى شوارع وميادين العاصمة لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، والذى شهد توافد عدد كبير من المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما بالقاهرة.

وحرص مدير أمن القاهرة على المرور على عدد من الأكمنة والارتكازات الأمنية المعينة لتأمين العاصمة ليلاً، وشدد على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية المستديمة بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم خلال إجراءات الفحص، وأن يكون ذلك على جانب الطريق دون التأثير على سيولة الحركة المرورية خلال الكمائن والارتكازات.

كما تفقد الخدمات الأمنية بعدد من المناطق منها مناطق وسط البلد وشارع طلعت حرب وأمام منطقة السينمات ومناطق المراسى النيلية بكورنيش النيل وأعلى كوبرى قصر النيل وأكتوبر ومنطقة الزمالك والحديقة الدولية بمدينة نصر ومناطق مصر الجديدة وميدان روكسى.

وخلال الجولات التقى مدير أمن القاهرة بضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وضباط المفرقعات والبحث الجنائى المعينين بتلك المناطق وشدد على التواجد الفعال لحفظ الأمن مع ضبط كل ما قد يخل بالأمن العام، كما أكد على القيادات الإشرافية بالمتابعة الدورية لتنفيذ خطة الانتشار الأمنى لتحقيق أعلى درجات التأمين بالإضافة لمتابعة خطوط سير الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التى جابت أرجاء العاصمة.