هند عاكف: أنا فنانة وأتشرف بتاريخى وأهل دائرتى وراء ترشحى للبرلمان

أكدت الفنانة هند عاكف المرشحة للانتخابات البرلمانية عن دائرة المقطم والخليفة، أن ملف الصحة وتطوير المستشفيات وإنشاء مراكز صحية فى القرى والنجوع على رأس أولوياتها، مضيفة أنها ستسعى لتفعيل التأمين الصحى الذى كفله الدستور لكل مواطن.

وطالبت عاكف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بتخصيص وزارة لرعاية شئون المرأة، مشيرة إلى أنها ستسعى لحل مشاكل العشوائيات وبناء عدد من المدارس فى الدرب الأحمر والخليفة.

وأشارت هند عاكف، إلى أنها ستسعى لإعادة تشغيل ورش صناعة الجلود بمنطقة الدرب الأحمر، وإيجاد حلول للأيدى العاملة المصرية، متابعة "لتانى مرة أرشح نفسى، الفن والسياسة وجهان لعملة واحدة، وأهل دائرتى هم اللى دفعونى للترشح، وأنا فنانة وأتشرف بتاريخى".

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