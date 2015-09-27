أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هند عاكف: أنا فنانة وأتشرف بتاريخى وأهل دائرتى وراء ترشحى للبرلمان

Google+ Print
هند عاكف: أنا فنانة وأتشرف بتاريخى وأهل دائرتى وراء ترشحى للبرلمان هند عاكف: أنا فنانة وأتشرف بتاريخى وأهل دائرتى وراء ترشحى للبرلمان
أكدت الفنانة هند عاكف المرشحة للانتخابات البرلمانية عن دائرة المقطم والخليفة، أن ملف الصحة وتطوير المستشفيات وإنشاء مراكز صحية فى القرى والنجوع على رأس أولوياتها، مضيفة أنها ستسعى لتفعيل التأمين الصحى الذى كفله الدستور لكل مواطن.

وطالبت عاكف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بتخصيص وزارة لرعاية شئون المرأة، مشيرة إلى أنها ستسعى لحل مشاكل العشوائيات وبناء عدد من المدارس فى الدرب الأحمر والخليفة.

وأشارت هند عاكف، إلى أنها ستسعى لإعادة تشغيل ورش صناعة الجلود بمنطقة الدرب الأحمر، وإيجاد حلول للأيدى العاملة المصرية، متابعة "لتانى مرة أرشح نفسى، الفن والسياسة وجهان لعملة واحدة، وأهل دائرتى هم اللى دفعونى للترشح، وأنا فنانة وأتشرف بتاريخى".


>- هند عاكف تعليقا على دمج دائرة المقطم مع الخليفة: "إحنا ستات بـ100 راجل"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365