وزير الرى يُعلن تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ وتنمية الثروة السمكية

أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى عن تنفيذ حزمة من المشروعات فى مجال حماية الشواطئ المصرية، والتى كان لها أعظم الأثر فى حماية مصبى نهر النيل عند دمياط ورشيد، وإيقاف تراجع خط الشاطئ وحماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية وحماية الطرق والأراضى الزراعية وتنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية، وكذلك كان من آثارها اكتساب أراضى جديدة، وزيادة الاستثمارات السياحية وفرص العمل والمشروعات التنموية.

أشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، إلى أن الهيئة بدأت فى تنفيذ أعمال الدراسات الفنية والهندسية لحماية ساحل مدينة الإسكندرية "مرحلة أولى" من بئر مسعود حتى المحروسة بتكلفة 188 مليون جنيه، وذلك بهدف امتصاص طاقة الأمواج قبل وصولها للشاطئ، مما ينتج عنه تخليق شواطئ رملية خلفها، بالإضافة إلى أعمال حماية الطريق الساحلى جنوب ميناء أبوزنيمة بطول 1 كم بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

- تنفيذ أعمال حماية وتطهير لمجرى النيل بـ300 مليون جنيه خلال عامين