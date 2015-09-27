وزير الأوقاف يزور مشروع السلام عليك أيها النبى ويشيد بجهود خادم الحرمين

أشاد وزير الأوقاف ورئيس بعثة الحج الدكتور محمد مختار جمعة بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى خدمة حجاج بيت الله الحرام ورعاية شئونهم وإعمار الأماكن المقدسة.

جاء ذلك خلال زيارته لمشروع السلام عليك أيها النبى فى مكة المكرمة، وقال إن الحادث المؤسف لتدافع الحجاج فى منى وبالرغم من تأثرنا وحزننا الشديد لا يقلل من الجهود الجبارة للمملكة العربية السعودية وقادتها ومسئوليها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشاد بالعلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وما يبذله البلدان العظيمان من جهود دولية موفقة، كما أشاد بالدور الكبير الذى يقوم به مشروع السلام عليك أيها النبى فى دعم الفكر الوسطى المتسامح الذى يقوم على الكتاب والسنة، وقال إنه حرى بنا أن نضع أيدينا فى أيدى هذا المشروع المبارك الذى أشرقت شمسه من مكة المكرمة لتعم بنورها العالم.



>