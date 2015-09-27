"فى حب مصر": بدء حملتنا الدعائية الثلاثاء ولن نخرق قواعد العليا للانتخابات

قال اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب مصر "، إن القائمة ستبدأ حملتها الدعائية للانتخابات البرلمانية، يوم الثلاثاء المقبل، بمؤتمر جماهيرى واسع بقنا، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنسيقية لشرح الرؤية العامة للقائمة، إضافة إلى التعرف على عدد من المرشحين، فضلاً عن الاستماع للمواطنين ومشكلاتهم، مضيفا: "لن نخرق قواعد اللجنة العليا".

ورفض "سيف اليزل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ما يردده البعض حول أنه لن يكون هناك تكافؤ بين القوائم الانتخابية خلال فترة الدعاية، موضحاً: "كلها حجج بصيغة اتهامات، لتغطية الخسائر إذا ما حدثت، وأقول لمن يردد ذلك، هات مثال واحد حول أن الدولة أو أى مسئول قام بأى دعم أو مساندة لنا بأى شىء".

- بالأسماء..قائمة "فى حب مصر" تعتمد تشكيل هيئاتها التنظيمية والإعلامية

>