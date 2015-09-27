السيسى: مصر ستظل فى صدارة الدول الداعمة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاجتماع، الذى دعا إليه رئيس الصين شى جين بينج عدداً محدوداً من رؤساء الدول والحكومات لبحث سبل تعزيز التعاون بين دول الجنوب.

وحضر اللقاء سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فضلاً عن مديرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومدير عام منظمة التجارة العالمية.

وألقى الرئيس كلمة أشار فيها إلى التحديات التى تواجه دول الجنوب فى سعيها لتحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب التقدم، مؤكداً أهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية وتفعيل نقل التكنولوجيا إليها حتى تتمكن من مواجهة تحدياتها التنموية، مؤكدا أن التعاون بين الدول النامية لابد أن يستأثر بنصيب متزايد فى منظومة التعاون الاقتصادى الدولى، من خلال توظيف الأطر الاقتصادية الإقليمية والدولية لخدمة أهداف هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بقضايا الغذاء والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز مصالح الدول النامية فى منظومة صنع القرار الاقتصادى الدولى وفى المحافل والمفاوضات متعددة الأطراف، بما فى ذلك المفاوضات الدولية الجارية الخاصة بتغير المناخ.

وشدد الرئيس على أهمية أن يتأسس تعزيز هذا التعاون فى الفترة القادمة على مفاهيم واضحة ومحددة تضمن استدامة هذا التعاون، مع مراعاة تباين وخصوصية الظروف والمشاغل التنموية فيما بين دول الجنوب، والوقوف على أسباب عدم نجاح المبادرات التى أطلقتها العديد من الدول النامية على مدار العقود الثلاثة الأخيرة لدفع التعاون بين دول الجنوب.

وطالب بتحقيق الاستفادة المثلى من البنوك التنموية الكبيرة التى أنشئت مؤخرا لدعم جهود التنمية الشاملة فى الدول النامية، كما أكد أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدور أكبر فى دفع التعاون بين دول الجنوب، كما أكد الرئيس أهمية التزام الدول المتقدمة بتخصيص ما يوازى 0,7% من ناتجها المحلى الإجمالى لصالح مساعدات التنمية الرسمية.

وأكد الرئيس فى نهاية كلمته أن مصر ستظل دوماً فى صدارة الدول الداعمة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب وستواصل دورها النشط فى بناء وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية بالدول النامية من خلال آليات وطنية عدة كالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التى تم إنشاؤها مؤخراً على خلفية تاريخ طويل وممتد من الجهود المصرية فى مجال التعاون بين دول الجنوب.

وأكد الرئيس أهمية استحدث آليات مبتكرة للتعاون فى مجال الترويج المشترك للاستثمار فى دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى استضافة مصر لمؤتمر دولى رفيع المستوى حول الاستثمار فى إفريقيا أوائل العام القادم.

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