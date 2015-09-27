المدينة تستقبل 550 ألفاً يمثلون أولى قوافل الحجاج المتعجلين

أكملت الجهات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة جاهزيتها لاستقبال أولى دفعات الحجاج الذين قضوا مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة بإشراف ومتابعة القيادة الحكيمة -حفظها الله-، حيث وصلت للمدينة المنورة مساء أمس الدفعة الأولى من الحجاج المتعجلين.

وسيفد وفقاً للإحصاءات المعتمدة أكثر من 550 ألف حاج خلال الموسم الثاني -موسم ما بعد الحج-، حيث سخرت الجهات المعنية بالحج والزيارة جميع طاقاتها من كوادر بشرية ومعدات تقنية لخدمة الحجاج.

هذا وقد تدفقت يوم أمس السبت أولى قوافل ضيوف الرحمن في جو مفعم بالطمأنينة، فرحين بما وفقهم الله له من تأدية الفريضة وأداء النسك بكل يسر وسهولة، بفضل الإمكانات المادية والبشرية الكبرى التي سخرتها المملكة، وشهد المسجد النبوي الشريف والطرقات المؤدية إليه توافد الحجاج والزوار راكبين وراجلين، حيث امتلأ المسجد وأروقته وساحاته وسطحه بالمصلين، الذين دعوا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها ومقدساتها وشعبها، لما وفر لهم من خدمات متطورة وكبيرة، أمنت للحاج والزائر الطمأنينة لأداء الصلوات والزيارات بكل راحة ويسر.

مؤسسة الأدلاء قدمت خدماتها ل734 ألف حاج خلال الموسم الأول

وهيأت مختلف الإدارات الحكومية والأهلية جميع استعداداتها لتوفير مختلف الخدمات، واستقبال ضيوف الرحمن وهم يتوجهون إلى المدينة المنورة عبر طريق الهجرة السريع، مستقلين آلاف الباصات في تنظيم يحقق السرعة والأمان والراحة لضيوف الرحمن، بالتنسيق مع النقابة العامة للسيارات، وبمتابعة من شرطة المنطقة بمختلف قطاعاتها الأمنية، وفرع وزارة الحج والمؤسسة الأهلية للأدلاء، الذين وفروا خططاً ثابتة وخططاً بديلة لراحة وفود ضيوف الرحمن، حيث انتشرت فرق قوات أمن الطرق والمراكز الإسعافية وهيئة الهلال الأحمر وفرق الصيانة المرافقة للمركبات التي تقل ضيوف الرحمن لتأمين كل ما من شأنه راحتهم.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء عصام دمياطي، أن جميع اللجان الميدانية ومراكز الخدمات التابعة ومكاتب الخدمة الميدانية في كامل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد نبيه وتقديم كافة الخدمات لهم، مشيراً إلى أن الموسم الأول -موسم ما قبل الحج- شهد نجاحاً مميزاً بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة لأداء جميع القطاعات المعنية بخدمة الحجاج، وقد قدمت المؤسسة خدماتها خلال الموسم الأول من حج هذا العام 734413 حاجاً، من خلال مرافقها المختلفة وكوادرها من قياديين ومرشدين ومنسقين ميدانيين، لتنفيذ خطتها التشغيلية بكل دقة ونجاح لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد نبيه، واضعين نصب أعينهم شرف خدمة ضيوف الرحمن في ظل توجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف دمياطي أن قطاع الخدمات الإنسانية بالمؤسسة تابع رحلات الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة وقدم لهم كافة الخدمات التي احتاجوها، وأنهت إجراءات 109 حجاج ممن توفاهم الله في المدينة، كما تم إرشاد 1775 حاجاً بمراكز الحجاج التائهين، وبين أن قطاع الطوارئ نفذ 1942 زيارة للدور السكنية للتأكد من سلامتها وتقيدها باشتراطات إسكان الحجاج، وأشار إلى أن عدد عقود الإسكان المدخلة بنظام العقد الإلكتروني والمصدقة من قبل المؤسسة بلغ 11394 عقداً، وثمن دمياطي عالياً الدعم اللا محدود من ولاة أمرنا لكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً على حرص جميع الجهات المعنية على أداء مهامهم وفق الأنظمة والتعليمات بمتابعة شخصية من سمو أمير المنطقة.