رئيس شؤون حجاج نيجيريا: حادث منى لم ولن ينال من جهود المملكة

أعرب رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية نيجيريا عبدالله مختار محمد، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- في حادث تدافع الحجاج بمشعر منى، ولأسر وذوي المتوفين الذين قضوا في هذا الحادث.

وأكد مختار أن هذا الحادث لم ولن ينال أو يقلل من حجم الجهود التي بذلتها وتبذلها جميع الأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج بالمملكة بأي حال من الأحوال لخدمة وراحة ضيوف الرحمن والحرص على أمنهم وسلامتهم، مشيداً بما توليه حكومة المملكة من عناية لحجاج بيت الله الحرام، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وحرصها على تسخير الإمكانات وتقديم أفضل الخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج في يسر وطمأنينة وأمان.

وأكد رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية نيجيريا، أن الحجاج يحظون بكريم الرعاية وحسن الوفادة، وما لمسه الجميع ليس بغريب على حكومة وشعب المملكة، وحرصهم واهتمامهم بشؤون الحج والحجاج عموماً، والنيجيريين منهم على وجه الخصوص، الذين منّ الله عليهم بأداء فريضة حج هذا العام، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين ويكتبهم من الشهداء، ويمنّ الله على المصابين بالشفاء العاجل.