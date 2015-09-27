علماء مصر: المزايدون على خدمات المملكة أصحاب نوايا خبيثة

وصف عدد من علماء مصر ودعاتها المزايدين على خدمة المملكة لضيوف الرحمن بأصحاب النوايا الخبيثة والسيئة وأكدوا في حديثهم ل"الرياض" من قلب مخيمات الحجاج العرب التابعة لمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية بمشعر منى أن المملكة تبذل كل ما في وسعها للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وشددوا على أن واجب كل مسلم الوقوف مع هذه البلاد والدعاء لها بالنصر والتمكين في مواجهة الحروب الإعلامية التي تشن عليها.

وأشار علماء مصر إلى ان حادثة الاختناق والتزاحم في مشعر منى مقدرة ومكتوبة، وان تحرك حكومة خادم الحرمين العاجل بالتحقيق لمعرفة الحيثيات دليل واضح على حرصها على راحة ضيوف الرحمن والسهر على خدمتهم، وقدم العلماء تعازيهم الحارة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وأسر الشهداء، سائلين الله ان يتغمدهم برحمته، ويسكنهم فسيح الجنان، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

المزايدة مرفوضة

حيث قال رئيس جامعة الازهر السابق وعضو هيئة كبار العلماء بمصر الشيخ د. أحمد عمر هاشم، إنه كلما قدم للمملكة حاجاً أو معتمراً أو زائراً، يرى في كل عام الجديد في المنشآت والمرافق والتوسعة في الحرمين الشريفين، وهذا يدل على ان المملكة حكومة وشعباً يقدمون كل الجهود لخدمة المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، وما تقوم به حكومة المملكة يشير إلى اخلاصهم في كل ما يقدمون لهذه البقاع الطاهرة، والشاهد في ذلك ما تقدمه كل الجهات ذات العلاقة، من خدمات رفيعة والسهر على خدمة حجاج بيت الله الحرام.

هاشم: جهود التطوير والتحديث لا يلغيها إنسان عاقل

وأضاف د. هاشم: حادث التدافع الذي وقع لا يرجع الأمر فيه إلى تقصير المملكة، والتي تبذل الكثير لخدمة ضيوف الرحمن في الحج، وجهودها الواضحة في التطوير والتحديث لا يلغيها انسان معه عقل، ولكن هذا الحادث كان مشيئة وقدراً، ولعل الله اراد بالذين استشهدوا في هذه الايام المباركة ان تكون نهاية حياتهم في هذه البقاع الطاهرة، وان كان من الذين تسرعوا ووقعوا على بعض مثل هذا لا يكون إلا بقضاء الله وقدره، والمملكة تحرص على عدم المساس بأي حاج من ضيوفها، والمزايدة في مثل هذه الأمر غير مقبول ومرفوض وتقدم الغالي والنفيس لراحته وطمأنينته وراحته.

لابد من تكاتف جماعي

وأكد الشيخ الداعية محمد حسان أنه لا يجب لأي مسلم يحمل في قلبه ايماناً ان يفكر مجرد تفكير في النيل من هذه البلاد، أو ان يعمل على ترويع حجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله ان لا يحرمها الأمن والأمان، فبدون الأمن لا يمكن للحجاج ان يؤدوا مناسك الحج.

حسان: المملكة تتعرض لضغط كبير على مستوى الإعلام

وأضاف الشيخ حسان: لقد قدمت حكومة خادم الحرمين الشيء الكثير خدمة للاسلام والمسلمين ولضيوف الرحمن، وما يقدم للحجاج في المناسك من ينكرها فهو جاحد، فبلاد الحرمين منذ مئات السنين تقوم برعاية الحجاج رعاية كبيرة، ولا يمكن لأحد ان يزايد على ذلك إطلاقاً كائناً من كان.

ويرى الداعية الإسلامي أن المملكة تتعرض لضغط كبير من كل حدب وصوب، خصوصاً على مستوى الاعلام، فلابد من تكاتف جماعي مقابل ذلك، وعلى كل مسلم منصف واجب الدفاع عن هذه البلاد المقدسة، وفي كل دولة اسلامية يجب ان يقوم بدوره، حتى لا يصطاد اناس لا يريدون الخير لهذا البلد الكريم في الماء العكر، فلا يجب ان ننكر العطاء من المملكة، سائلاً الله ان يشفي المصابين ويعودوا إلى أهاليهم، ويحفظ هذه البلاد من كل مكروه وشر.

لحجاج بحاجة لتوعية

من ناحيته، نوه القارئ والمنشد في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ومدير أكاديمية تجويد القرآن، الشيخ د. مصطفى النهاوني إلى أنه حج مرتين عامي 1989م و2015م، ووجد ان هناك فرقاً شاسعاً خلال 26 عاماً في مستوى الخدمات والمشروعات التطويرية التي قدمتها حكومة المملكة، وما زالت تقدم الكثير منها في كل عام لضيوف الرحمن.

النهاوني: الحجاج بحاجة لتوعية من دولهم قبل أن يأتوا للحج

وأضاف د. النهاوني: أن الحجاج بحاجة لتوعية، فلابد من تكثيف البرامج التوعوية التي تعطى للحجاج من خلال دولهم، ليأتوا للمملكة ويكونوا قادرين على اداء الفريضة بكل يسر وسهولة، لأن الخدمات المقدمة لا تضاهي، وتحتاج إلى توعية الحجاج في بلاده قبل أن يأتوا للأراض المقدسة، فالمملكة تبذل قصار جهدها لراحة ضيوف الرحمن، وهي ليست بحاجة لاي احد يزايد على ما تقدم لخدمة ضيوف بيت الله.

واعتبر القارئ والمنشد في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ومدير اكاديمية تجويد القرآن، ما حدث في منى لم يكن تقصيراً من المملكة أو بأي قطاع منها؛ حيث تخدم كل الجنسيات التي تحضر لأداء المناسك، وهناك مشاكل عادية تحدث في الزحام، وكما أسلفت نحتاج إلى توعية الحجاج في بلادهم.