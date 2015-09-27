رئيس مجلس النواب البحريني يشيد بجهود المملكة في خدمة الحجاج

أشاد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير الأمن والأمان وسلامة وسهولة تدفق ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة.

وثمن الملا ما تبذله المملكة في أداء رسالتها الإسلامية العظيمة في رعاية الحجيج والتيسير عليهم ليؤدوا مناسكهم على أفضل وضع ممكن.

وأكد ثقته في الإجراءات والجهود الجبارة التي بذلت من أجل توفير أقصى درجات الراحة والحماية والأمن والأمان للحجاج ورعايتهم والتسهيل عليهم في أداء فرائض الحج كافة منذ بدء وصولهم حتى مغادرتهم الأراضي المقدسة.

وعبر الملا عن تمنياته لخادم الحرمين بدوام التوفيق والسداد وللمملكة مزيداً من الرفعة والتقدم والنماء.