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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالعمرانية

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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالعمرانية حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالعمرانية
أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 16 لفافة من مخدر الهيروين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تم القبض عليه أثناء متابعة ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية للحالة الأمنية، حيث اشتبهوا فى المتهم "م.ا" 30 سنة عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على 16 لفافة ورقية تحتوى على مخدر الهيروين، بالإضافة إلى مبلغ 310 جنيهات وهاتفين محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفان للاتصال بعملائه.

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مصر 365