229.615 ألف طالب وطالبة يستأنفون دوامهم اليوم

يستأنف صباح اليوم طلبة مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال وتعليم الكبار، دوامهم عقب قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي بدأت في 23 سبتمبر الجاري ليتوجه الطلبة إلى فصولهم بلا إجراءات لتخفيف اليوم الدراسي، وبحسب الإحصاءات الواردة من وزارة التربية مؤخراً، يباشر الدراسة اليوم 229 ألفاً و615 طالباً وطالبة في مختلف أنواع التعليم على مستوى إمارات الدولة، إذ يبلغ عدد الطلبة المواطنين في المدارس الحكومية 124 ألفاً و310، وعدد الطلبة الوافدين 21 ألفاً و930 طالباً وطالبة، وبلغ عدد الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة 9 آلاف و427، فضلاً عن 73 ألفاً و948 من الوافدين.

ومن المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الأول حتى 20 ديسمبر المقبل، لتبدأ إجازة الشتاء لمدة 3 أسابيع، وتستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 10 يناير2106، وتستمر حتى 27 مارس2016، لتبدأ بعدها إجازة الربيع لمدة أسبوعين، وينطلق الفصل الدراسي الثالث في يوم 10 أبريل 2016، لتبدأ بعده الإجازة الصيفية للطلبة في 23 يونيو، وللهيئات التدريسية والفنية والإدارية يوم 10 يوليو، ويبلغ عدد أيام التمدرس هذا العام 183 يوماً، بحسب قرار مجلس الوزراء بشأن التقويم المدرسي.

وأكدت إدارات المدارس الحكومية استعداداتها لاستقبال الطلبة وتكثيف جهودها خلال اليومين المقبلين، حيث سيتقدم الطلبة للاختبار القصير الأول للفصل الدراسي الأول وللصفوف من الثالث وحتى الثاني عشر في الـ28 من الشهر الجاري، ويتضمن الاختبار المسارين العام والمتقدم لصفي العاشر والحادي عشر، فيما تبدأ المدارس الخاصة بمناهجها المختلفة امتحاناتها القصيرة ابتداء من اليوم، وكانت قد أهلت الطلبة بشكل كامل قبل إجازة العيد وأرسلت ما يستلزم دراسته خلال إجازة العيد.

ومن جهتها تكثف الوزارة جهودها وتواصلها ومتابعتها لأعمال الميدان التربوي، فضلاً عن حالة استنفار إداراتها المركزية استعداداً لاستقبال الطلبة في مختلف مدارس الدولة، وكذلك إدارات المناطق التعليمية التي فتحت خطوطاً مباشرة مستمرة مع إدارات المدارس، وخصصت غرفة عمليات لمتابعة كل الأمور المتعلقة بجاهزية المدارس، والوقوف على حالتها ومدى استعداداتها لاستقبال المعلمين والطلبة، والاطمئنان على سير العملية التعليمية في كل المراحل.