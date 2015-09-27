شرطة عجمان تطلق 15 مبادرة استراتيجية لتحقيق الأمن

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان 15 مبادرة لترجمة استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق الأمن في ربوع الوطن، تجسيداً للمبادرات والخطط التي أطلقتها سابقاً بهدف تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للجمهور وتعزيز مسيرة الأمن والأمان بين أفراد المجتمع من خلال تسخير التقنية الحديثة في الخدمات المقدمة للجمهور، وتوظيفها في عمليات الرصد والمتابعة.

عن كثب

وأكد العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أنه طُورت العديد من الأنظمة الأمنية والجنائية، مشيراً إلى متابعة القضايا الجنائية إلكترونياً وبرنامج الهواتف المسروقة وبرنامج مرسال الإلكتروني بالتنسيق مع النيابة العامة، كما طُبقت مبادرة التوعية الأمنية والقبضة الأمنية وإطلاق دورية الشرطة المجتمعية من أجل النزول إلى الميدان والقرب من المجتمع وتلمس احتياجاته ورفعها للجهات المعنية إضافة إلى استحداث دورية التدخل السريع للقيام بمهام التدخل المباشر في حالات السطو والحالات الطارئة.

كما تستخدم الطائرة اللاسلكية لمراقبة المهام والسيناريوهات الأمنية وتطوير أنظمة المراقبة الأمنية ونظام الإنذار المبكر المرئي واستحداث غرفة عمليات متنقلة بأحدث التكنولوجيا التقنية وربطها بنظام البث الحي المباشر وتنفيذ مشروع كاميرات المراقبة المحدث بتقنيات عالية الجودة والدقة وتطبيق نظام الأحوال الإلكتروني في القيادة والخاص بالإدارات الشرطية ومراكز الشرطة في الإمارة.

انخفاض معدل الجريمة

وأكد قائد عام شرطة عجمان أهمية المبادرات التي طبقتها القيادة في انخفاض نسبة الجريمة 12% في العام الماضي وانخفاض معدل الجريمة المقلقة بتحقيق نسبة 4.6% نتيجة لتنفيذ 3 مبادرات استراتيجية وهي تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية وتطبيق خطة لإدارة شؤون الجناة بعد الإفراج عنهم، وتطوير برنامج نشر التوعية الأمنية، مشيراً إلى زيادة نسبة كشف الجريمة المجهولة لتصل 80% نتيجة لتأهيل الموظفين وزيادة حملات التحري والضبط، كما ارتفعت نسبة الشعور بالأمن إلى 96.5% وتم تحقيق هذه النسبة العالية نتيجة للأعمال الأمنية التي تقوم بها الشرطة والقرب من المجتمع ومن خلال مبادرات قسم الشرطة المجتمعية.

ومن أبرز الأعمال التي أنجزتها القيادة العامة لشرطة عجمان تأهيل نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، حيث تم تأهيل نسبة 39% من النزلاء في برامج مهنية واجتماعية وثقافية ترمي إلى إدماجهم في المجتمع وتطوير نظام الحصول على شهادة إثبات الحالة لتصبح إلكترونية وذلك بإصدار الشهادة خلال دقيقة.

123

وذكر العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن القيادة العامة تقدم 123 خدمة جنائية ومرورية واجتماعية، مشيراً إلى أن مركز خدمات المرور والترخيص يقدم 77 خدمة ومراكز الشرطة الشاملة تقدم 38 خدمة، كما لدى القيادة العامة لشرطة عجمان 30 قناة لتقديم الخدمات بالحضور الشخصي، كما حددت 12 منصة ذكية لتقديم الخدمات الذكية بالإضافة لتحديد 8 قنوات هاتفية لتقديم الخدمات والاستفسارات، كما أصدرت القيادة دليل الخدمات على الموقع الإلكتروني.

وأشار قائد عام شرطة عجمان إلى تطبيق الشرطة إلى استراتيجية واضحة المعالم يتم قياسها بشكل دوري وبمنهجية واضحة مؤكداً أن هذا الأمر مكَّن الشرطة من تحقيق رضا الجمهور بنسب عالية حسب استطلاعات مركز الإمارات للدراسات والبحوث، حيث بلغت نسبة الرضاء عن الخدمات المقدمة 93% ونسبة الثقة بفاعلية الخدمات المقدمة بلغت 93% ونسبة رضا المجتمع بلغت 94.6%. مؤكداً أن هذه النتائج محفزة للعاملين في شرطة عجمان لبذل مزيد من الجهد لتطوير الخدمات والتميز.