إعادة تشكيل أمناء «التقنية العليا» لـ 4 سنوات

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (238/9 و/18) لسنة 2015، تمت إعادة تشكيل مجلس أمناء كليات التقنية العليا لمدة أربع سنوات، برئاسة معالي محمد حسن عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وعضوية كل من محمد عبد الله ساحوه السويدي مدير دائرة الدعم المؤسسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومحمد سلطان القاضي المدير العام، الرئيس التنفيذي لعقارات رأس الخيمة، ومحمد مطر المري مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، وموزة علي الهاملي مدير إدارة التطوير المؤسسي بوزارة شؤون الرئاسة، والدكتور عبد الله الخنبشي مدير جامعة الإمارات السابق، وفاطمة غانم المري الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومالك سلطان راشد آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم للأعمال، والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام مجمع كليات التقنية العليا.

مسيرة حافلة

يحمل محمد ساحوه السويدي شهادة الهندسة الكيميائية من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجليس عام 1984. واستهل حياته المهنية، والتي تزيد على 30 عاماً، في قطاع الطاقة كمهندس تصنيع، وتدرج في العديد من المناصب في شركة جاسكو، إلى أن شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة لمدة تزيد على 11 عاماً، كما شغل العديد من المناصب في شركة بترول أبوظبي الوطنية.

بينما يشغل محمد سلطان القاضي منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، ومدير مكتب الاستثمار والتطوير (IDO)، حكومة رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وشغل في السابق العديد من المناصب، كما أنه عضو مجلس إدارة العديد من الشركات ولمؤسسات.

كفاءات وطنية إبداعية

يحتضن مجلس أمناء كليات التقنية العليا مجموعة من الكفاءات الوطنية التي قدمت العديد من المساهمات التعليمية المبدعة.

وقد لعبت فاطمة غانم المري دوراً أساسياً في الارتقاء بالممارسات الإبداعية للتعليم والتعلم في المدارس الحكومية بدبي بين عامي 2007 و2011، انطلاقاً من موقعها رئيساً تنفيذياً لمؤسسة التعليم المدرسي، وفي ذات الفترة، حظيت بعضوية المجلس الوطني الاتحادي، كما شغلت عضوية مجلس الأمناء في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية.

مؤهلات

أما الدكتور عبد الله الخنبشي فهو حاصل على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة تينيسي عام 1997، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية وماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة لويس فيل، وخلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، شغل مناصب عليا عديدة، وانضم إلى العديد من مجالس الإدارة، كما تبوأ منصب مدير جامعة الإمارات حتى 2012.

ويشغل مالك سلطان آل مالك وظيفة رئيس تنفيذي لمجمعات تيكوم للأعمال، وقبل ذلك، وظيفة العضو المنتدب لمدينة دبي للإنترنت ومنطقة دبي للاستعانة بمصادر خارجية، حيث لعب دوراً فاعلاً في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يحمل مالك درجة البكالوريوس والدبلوم العالي في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا.

تخطيط استراتيجي

وشغلت موزة الهاملي وظيفة مديرة دائرة التطوير التنظيمي في وزارة شؤون الرئاسة منذ عام 2010 حتى اليوم، حيث تولت إدارة قسم التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء وقسم الجودة والتميز، وخلال الفترة 2009 – 2010، شغلت وظيفة مديرة قسم التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء في وزارة شؤون الرئاسة، حصلت على البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات الإدارية من كليات التقنية العليا عام 2001، بالإضافة لماجستير إدارة الأعمال من جامعة الإمارات، ودبلوم في الاستراتيجية والإبداع من جامعة أوكسفورد، وماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمن من كلية الدفاع الوطني.

ويشغل محمد مطر المري المدير العام لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشباب العربي، والمدير التنفيذي لشركة الشباب العربي، ونائب رئيس اللجنة الفنية في لجنة دوري المحترفين في اتحاد الإمارات لكرة القدم، وهو لاعب سابق في نادي الشباب، عمره المهني 22 عاماً، حاصل على درجتي ماجستير في الإدارة من جامعة هارفارد وستانفارد.

نبذة

تعد كليات التقنية العليا أكبر مؤسسة للتعليم العالي التخصصي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحققت الكلّيات نجاحاً باهراً في توفير التعليم النوعي والتدريب المتميز لطلبتها بهدف الوفاء باحتياجات جهات العمل المختلفة بالدولة. وتستقطب الكليات المدرسين المؤهلين من أرقى المؤسسات التعليمية العالمية، حيث يبذلون قصارى جهودهم لتدريس الطلبة المساقات الدراسية الإبداعية والمحافظة على أعلى مستويات الأداء، وذلك في مبانٍ حديثة مجهزة بأحدث الوسائل التقنية والمعدات. ويحظى خريجو الكلّيات بالإقبال الشديد من جهات العمل المختلفة بالدولة نظراً لالتزام الكلّيات بالتفوق الأكاديمي وتركيزها على أداء الطالب وتقدمه الدراسي.

تطرح كلّيات التقنية العليا برامج دراسية تخصصية على مستوى الماجستير، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والدبلوم. وتشمل التخصصات الدراسية إدارة الأعمال، وتكنولوجيا الاتصال التطبيقي، والتربية، والهندسة، والعلوم الصحية، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات.