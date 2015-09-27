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نوفمبر.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان طيبة الدولى لمسرح الطفل

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نوفمبر.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان طيبة الدولى لمسرح الطفل نوفمبر.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان طيبة الدولى لمسرح الطفل
تنطلق بمدينة الأقصر فى شهر نوفمبر المقبل، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل، الذى تشارك فى عروضه 7 دولة عربية بجانب ، حيث تقدم عروضها بين المعالم الفرعونية للمدينة، وذلك فى الفترة من 6 – 11 من شهر نوفمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 93 لاكتشاف كنوز الفرعون الذهبى توت عنخ آمون.

ومن جانبها قالت الدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان، إنه سيشارك فى الفعاليات عدد من فرق الفنون الشعبية المصرية والعربية، كما تتضمن فعالياته عروضا ترفيهية وتعليمية للأطفال، وسوق لعرض المنتجات البيئية والحرف الشعبية للمحافظات المصرية.

وأضافت رئيسة المهرجان فى تصريحات صحفية، أن المهرجان الذى يقام برعاية وزير السياحة هشام زعزوع، ووزير الثقافة حلمى النمنم، ومحافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، سيتضمن أيضا تنظيم ورش فنية لتعليم الحرف التارثية والبيئية والفنية فى مصر والعالم العربى بمشاركة مجموعة من كبار الفنانين بالبلدان المشاركة فى المهرجان، وأشارت إلى أن الدورة الثانية تشرف بالرئاسة الشرفية لها للفنان الكبير الدكتور ناجى شاكر مبدع رائعة الليلة الكبيرة، ووجهت الشكر لمحافظ الأقصر، ومسئولى هيئة تنشيط السياحة، والهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، على ما قدموه من دعم لإقامة الدورة الثانية للمهرجان.

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مصر 365

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