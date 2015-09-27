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هل يلمح لعودته إلى مانشستر.. رونالدو: أشتاق للعب مع روني

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هل يلمح لعودته إلى مانشستر.. رونالدو: أشتاق للعب مع روني هل يلمح لعودته إلى مانشستر.. رونالدو: أشتاق للعب مع روني

أكد كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد أنه يشعر بالاشتياق للعب بجوار قائد مانشستر يونايتد واين روني وذلك في تصريحاته في فيلم تسجيلي أعدته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكان رونالدو وروني تزاملا لخمسة أعوام في صفوف يونايتد وتوجا سويا بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي، وبطولة لدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك قبل رحيل صاروخ ماديرا لريال مدريد.

وتحدث رونالدو قائلا:"أشتاق للعب بجوار روني، ربما نلعب سويا مرة أخرى في أحد الأيام".

وأضاف"هو الفتى الذهبي لإنجلترا كل الناس كانت تحبه، هو يمتلك طاقة كبيرة للغاية، لقد

اعتدت على مناداته بالبيتبول".

وأكمل"قوة روني هي عقلية وجسدية في الوقت نفسه هو لا يتوقف أبدا عن فعل أي شيء خلال المباريات".

وأتم"هو لاعب رائع في أي فريق، وزميل رائع أيضا وساعدني كثيرا حينما انضم إلى مانشستر يونايتد".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت رونالدو بالعودة إلى يونايتد في ظل رغبة النادي الإنجليزي في استعادته من ريال مدريد.

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فيديو اليوم السابع