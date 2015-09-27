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بالفيديو – السقوط مستمر.. نابولي يقهر يوفنتوس

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بالفيديو – السقوط مستمر.. نابولي يقهر يوفنتوس بالفيديو – السقوط مستمر.. نابولي يقهر يوفنتوس

واصل يوفنتوس سقوطه في فخ النتائج السلبية مجددا في الدوري الإيطالي بعدما هُزم أمام نابولي يوم السبت بهدفين لهدف في سادس جولات الدوري الإيطالي.

وحل يوفنتوس ضيفا على نابولي في ملعب سان باولو، ولم ينجح البيانكونيري في التعافي من التعادل بهدف لمثله مع فروسينوني قبل عدة أيام ليخسر أمام مضيفه.

افتتح لورينزو إنسيني أهداف المباراة لصالح نابولي في الدقيقة 27، وأضاف جونزالو إيجواين الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وبعد دقيقة واحددة فقط قلص يوفنتوس الفارق عن طريق ماريو ليمينا، لكن ذلك لم يكن كافيا من أجل إدراك التعادل.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد نابولي إلى تسع نقاط يحتل بهم المركز السادس.

فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الـ13 وذلك بعد الهزيمة في ثلاث مباريات، والتعادل مرتين، والفوز في لقاء واحد فقط.

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فيديو اليوم السابع

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