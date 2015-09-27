مؤتمر مورينيو: من الصعب الإجابة عن سبب سوء الأداء.. ولهذا هناك عقدة نيوكاسل

لا يعرف جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي سببا واضحا لسوء أداء لاعبيه خلا الشوط الأول من مباراة نيوكاسل والتي سقط فيها حامل لقب الدوري الإنجليزي في فخ التعادل.

وتعادل تشيلسي إيجابيا مع نيوكاسل بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب سانت جيمس بارك لحسبا الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وكان فريق مورينيو يتأخر في النتيجة بهدفين دون رد قبل أن ينجح في إدراك التعادل عن طريق البدلاء الذين دفع بهم المدرب البرتغالي راميريس وويليان.

واستمرت بذلك عقدة ملعب سانت جيمس بارك بالنسبة لمورينيو حيث التقى فيه مع نيوكاسل ست مرات تعادل في ثلاث مناسبات وهُزم في مثلهم في الدوري.

وعقد المدير الفني لتشيلسي مؤتمرا صحفيا عقب نهاية المباراة وكل ما يلي على لسانه.

"الشوط الأول قدمنا مستوى سيئ للغاية، لكن في الشوط الثاني تحسنا كثيرا، لدي مشاعر مختلفة حول المباراة".

"عندما أتذكر الشوط الأول ينتابني شعورا سلبيا، والنقيض تماما يحدث عندما أفكر في نظيره الثاني، لكن بشكل عام لا أشعر بالسعادة بعد الحصول على نقطة واحدة فقط من المباراة".

"سبب سوء الأداء في الشوط الأول هو تقديم اللاعبين لأداء فردي غير جيد، وعندما لا يقدم أكثر من لاعب مستواه الطبيعي، فإنه من المستحيل على أي فريق أن يكون فريق".

"من الصعب الإجابة عن سبب سوء الأداء، لكن ذلك كان السبب الرئيسي خلف عدم وجود الفريق في الشوط الأول".

"بالطبع افتقدنا لوجود دييجو كوستا في المباراة، لكننا تحسنا كثيرا بعد مشاركة راميريس وويليان".

"كنت أعرف أن راميريس لديه القدرة على التسديد من مسافة بعيدة خاصة وأن نيوكاسل كان يتمركز داخل منطقة الجزاء وكان من الصعب عبور دفاعه".

"عندما يكون هناك فريق متمركز داخل منطقة الجزاء ولا يتصدى للتسديدات بشكل جيد، إذا علينا استغلال ذلك الأمر ومن أجل ذلك قمت بإشراك راميريس".

عقدة نيوكاسل

"ربما أحد أسباب عدم قدرة نيوكاسل على تحقيق مراكز جيدة في الدوري هو عقليتهم التي يلعبون بها".

"هم يختارون مباريات بعينها من أجل العرق دما لتحقيق نتيجة جيدة، وفي مباريات أخرى لا يبذلون نفس ذلك الجهد".

"هذه هي عقلية الفرق التي لن تحقق أي شيء أبدا".

"لكنهم قاتلوا اليوم وقدموا كل شيء ممكن أمامنا واستحقوا الحصول على نقطة التعادل".